Путін хоче бути збирачем земель слов'янських, – військовий експерт з Росії про союз із Білоруссю

Володимир Путін та Олександр Лукашенко погодили завершення створення так званої Союзної держави. Втім, експерти сумніваються, що білоруський глава зможе відмовитись від свого посту.

Натомість для очільника Кремля – це принципово. Таку думку висловив військовий аналітик та журналіст із Росії Олександр Гольц. Так, звершити створення Союзної держави можуть вже восени 2021 року.

Детально На поклоні у Путіна: Лукашенко сказав, коли Росія і Білорусь завершать створення Союзної держави

Він також додав, що Путін серйозно замислився про свою історичну роль. Він її бачить по-своєму.

Путін хоче бути збирачем земель слов'янських,

– пояснив військовий аналітик.

Про наслідки такої держави

За його словами, якщо це станеться – Білорусь стане частиною Російської Федерації, разом з усіма наслідками для обох країн та всього світу.

"Нема сумнівів, що світова спільнота ще раз це негативно оцінить – ізоляція нашої країни ще більше посилиться", – вважає російський експерт.

Союзна держава – це таке собі наддержавне утворення. Тобто Білорусь та Росія матимуть єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний та культурний простір. Створення цього об'єднання триває вже понад 20 років.

Російський аналітик про створення Союзної держави: відео