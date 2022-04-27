Путін хоче кинути апендикс "русского міра" в жерло завідомо програшної війни

Придністров'я у шоці. У шоці від того, на що їх штовхають куратори. Просто уявіть собі ситуацію – лепрозорій "русского міра", нехай і в ізоляції, але у відносному спокої, десятиліттями пиляє мільярди російських рублів, що виділяються на його існування.

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Корупція, мафія, містечкова олігархія. Чим не райське життя для місцевих авторитетів? І раптом куратор намагається тебе втягнути у війну проти України. З Білоруссю не вийшло навіть у форматі організації на її території провокацій, а у Придністров'ї – одна провокація за іншою.

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Так звана влада в Тирасполі шокована, адже вони чудово розуміють, чим для них це все може закінчитися. Не потрібно їм цих кидків мангуста, який конвульсує, на Україну. Але скажений мангуст з піною біля рота кидає апендикс "русского міра" в жерло завідомо вже програшної війни.

Звичайно, це свідчить про рівень відчаю, що панує в Кремлі, якщо навіть таке нікчемне і марне утворення, як "ПМР", мають намір застосувати в межах війни проти України. Це навіть комічніше виглядає, ніж обіцяні тисячі сирійських найманців.

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Але від цієї комічності у Тирасполі зовсім не смішно. Якби у Маї Санду був стрижень, вона вже давно запросила б у президента України допомогу в зачистці Придністров'я від російських окупантів та їх посіпак. Адже ніхто, крім України, Молдові в цьому допомогти не зможе, а ідеальнішого моменту не буде.

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Але в нашого сусіднього розчарування стрижня немає. А Україна й надалі дивитиметься на провокації маріонеток Кремля та їхніх кураторів, не втручаючись у ситуацію. Не в наших традиціях вдиратися у чийсь особистий простір. А проср*ний момент – це також досягнення історичного масштабу із фіксацією у хроніках. Але не Нарнії…

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