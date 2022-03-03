Путін хоче легалізувати окупантів в Україні через ОДКБ

Путін вніс на ратифікацію протокол про так звану "координуючу країну" в ОДКБ для миротворчих операцій".

Окупанти під виглядом миротворців

Явно готуються залишити на нашій території псевдомиротворчу, а насправді окупаційну місію.

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Потрібно довбати інші країни ОДКБ, щоб не погоджувалися.

Китайський фактор

У випадку середньоазійських країн тут явно може допомогти Китай. Там, до речі, висвітлення ситуації навколо України почалося вирівнюватися в нашу сторону і бути більш збалансованим.

Якщо відірвати Китай від Росії, то наступить її справжня і повна ізоляція.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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