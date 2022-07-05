Перемир'я та анексія нового регіону: розкрито найближчі плани Путіна

Наш свіжий аналіз риторики РФ показав: що найближчими тижнями (або навіть днями) РФ готується "зафіксувати" у своєму правовому полі нові окуповані території з прицілом на те, що надалі обставини дозволять їй встановити контроль над неокупованими на цей час частинами територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

В цьому контексті можна прогнозувати, що РФ в найближчі тижні буде активніше просувати тему "припинення вогню" та "перемир'я", щоб використати ці опції для оформлення створення, "визнання" та подальшого приєднання нових окупованих територій.

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Показові провокації

Перед цим РФ цілком може влаштувати ще більш масований "демонстраційний" ракетний удар…

Додам ще один прогноз: Молдові (та Україні) треба готуватися до включення до складу РФ "Придністров'я". Грузії – щодо Абхазії та Південної Осетії.

Путін намагається змусити Україну йти на переговори / Фото Getty Image

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Фантазії Кремля

Але впевнений, що ідеї РФ навіть більш творчі – а чому не якась острівна держава в Тихому океані, наприклад, чи хтось з Південної Америки…

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