Путін і Ко продовжують скиглити, що Росію хочуть знищити: в ISW вбачають у цьому звичайну ІПСО

Офіційно особи Росії неправдиво ниють, мовляв, війна критично важлива для майбутнього існування їхньої країни. Насправді вони хочуть створити умови, щоб звинуватити Захід та Україну в загрозі існування Росії.

За даними аналітиків, таку риторику Путін почав у відповідь на невдачі російських загарбників на полі бою. Також вороги хочуть перешкодити постачанню допомоги Україні.

До теми В ISW пояснили, чому "безмежний мобілізаційний ресурс Росії" – це міф

Для чого Путін висуває неправдиві тези

Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Росії,

– мовиться в повідомленні.

Аналітики пригадують слова Владіміра Путіна в інтерв'ю 26 лютого, де він заявив, що нібито він не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Росію та встановити контроль над її осколками".

Російський диктатор знову сипав звинувачення у сторону Заходу та виправдовував призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Окрім того, з подібними тезами почав виступати заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв, звинувативши Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу. Він також сказав, що нібито "спокійна міць нашої великої країни та авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".

Заяви Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Росії, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії та Заходу, ніж є насправді,

– вважають аналітики.

В американському Інституті вивчення війни заявили також:

Путін сподівається створити інформаційні умови, щоб звинуватити Україну та Захід в тому, що вони загрожують існуванню Росії у відповідь на російські військові невдачі та підтримку Заходом українських перемог;

заяви російського диктатора покликані підживлювати підтримку війни в Росії та розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України та переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги.

"сво" перетворилася для Росії на тривалу й болісну війну

Аналітики зауважували, що перед початком та у перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну Владімір Путін покладався на невелику кількість військових потужностей та блискавичне захоплення нашої держави. Проте згодом йому знадобилась часткова мобілізація.

Нездатність російських військ продовжувати наступ як на Сєвєродонецьк-Лисичанськ, так і на Слов'янськ відображала серйозні обмеження російської бойової потужності,

– написали в ISW.

Ба більше, аналітики зауважили, що російські ветеранські спільноти, мабуть, дійшли такого ж висновку. Саме тому вони закликали Путіна та міноборони Росії негайно оголосити часткову мобілізацію. Детальніше про аналіз ISW – читайте за посиланням.