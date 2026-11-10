Путін хоче повернути СРСР: Зеленський пояснив, чому Росія піде далі у Європу

Припинення європейської допомоги Україні спровокує масштабну агресію проти сусідніх держав континенту. Росія планує повернути зону впливу СРСР і атакувати країни Балтії, що втягне у війну все НАТО.

В інтерв'ю данському мовнику DR Nyheder Зеленський наголосив, що скептичне ставлення до надання підтримки Києву шкодить самим європейським країнам. Росія послідовно виступає проти спільних європейських цінностей і правил, тому збереження сильної України є прагматичною необхідністю.

Про що попередив Зеленський Європу

За словами президента, припинення допомоги запустить два варіанти розвитку подій – небезпечний або критично небезпечний.

Менш масштабний сценарій передбачає перехід Москви до масованих гібридних дій на території континенту.

Небезпечні: Росія продовжить свої гібридні атаки, як вона вже багато разів робила в Молдові, Румунії, Болгарії, навіть у Німеччині та країнах Північної Європи, таких як Фінляндія і Данія. Вони почнуть робити це масово. Це м'який сценарій,

– наголосив Зеленський.

Другий, значно небезпечніший варіант означатиме подальше просування російської армії безпосередньо у Європу. Володимир Путін прагне відновити радянську імперію та повернути контроль щонайменше над Молдовою і країнами Балтії.

Дуже небезпечні: Росія просуватиметься далі у Європу. Путін хоче повернути СРСР і повернутися в СРСР. Що це означає? Мати вплив на країни колишнього СРСР, щонайменше на держави Балтії та Молдову. Тобто йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати,

– застеріг Зеленський.

Крім того, російське вторгнення створить суттєві загрози на морському просторі. Москва здатна вдатися до повної блокади судноплавства в Балтійському морі за тим самим зразком, який вона застосовує в Чорному морі.

До слова, Зеленський також попередив українців про важку зиму. Стан справ на лінії фронту зараз змінюється щодня. Водночас президент повідомив про покращення становища на фронті на тлі високих втрат окупантів.