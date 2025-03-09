Головний зброяр Європи став ціллю номер один для Путіна, – The Telegraph

Російська військова розвідка планувала вбивство гендиректора одного із збройних концернів. Мовиться про Арміна Паппергера.

Гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, ймовірно, є найважливішою людиною в Європі, адже саме його заводи озброюють Європу та Україну. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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План розкрили

У виданні відзначили, що у такого статусу є один недолік – Владімір Путін хоче його смерті. У 2024 році під час зустрічі з вищими командирами Росії Путін навіть віддав данину поваги здібностям Паппергера та засудив його чотири рази.

План щодо вбивства головного зброяра Європи розкрила розвідка США. Там вважають, що загроза була серйозною.

За даними джерел, Паппергер постійно перебуває "на радарі" у росіян. Вони додають, що росіяни намагаються зробити його життя жахливим, щоб чинити на нього тиск, щоб змусити його піти у відставку або позбавити компанію підтримки.

Однак тепер США кинули Паппергеру найбільший професійний виклик: переозброїти цілий континент.

Над чим працює концерн

Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, пообіцяв інвестувати стільки потрібно, щоб звільнити витрати на оборону від законного обмеження державного боргу.

Наразі концерн Rheinmetall виробляє бойові машини піхоти Lynx, а також передові системи ППО, нові системи для збиття дронів-камікадзе і основні технології озброєння і управління вогнем танка Leopard 2.

Тож не дивно, що портфель замовлень концерну перевищує 38 мільярдів євро, а акції Rheinmetall зросли на 175 відсотків за останній рік.

"Паппергера ненавидять усі "потрібні" люди, оскільки його заводи прагнуть захистити Європу. Якщо у Європи є останній шанс на реальний маневр, щоб стримати Росію, то він - вістря списа континенту", - підсумовує The Telegraph.