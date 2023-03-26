Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники, – Данілов про нову погрозу Путіна

Росія напередодні заявила, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Кремль буквально взяв Білорусь в ядерні заручники. Так він відреагував на заяву, яку напередодні озвучив Владімір Путін.

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Путін дестабілізує Білорусь

Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна,

– наголосив Данілов.

Як на заяву Путіна відреагували у США

Високопоставлений чиновник американської адміністрації зауважив, що питання розміщення тактичної ядерної зброї постало не вчора. За його словами, Білорусь та Росія його обговорювали упродовж певного періоду.

Водночас він висловив сумнів щодо можливого ядерного удару. Також озвучив, що робитимуть у США у відповідь на плани Росії.

Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО,

– зазначив чиновник.

Путін уже знайшов крайніх