Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники, – Данілов про нову погрозу Путіна
Джерело:Олексій Данілов
Росія напередодні заявила, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, Кремль буквально взяв Білорусь в ядерні заручники. Так він відреагував на заяву, яку напередодні озвучив Владімір Путін.
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Путін дестабілізує Білорусь
Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна,
– наголосив Данілов.
Як на заяву Путіна відреагували у США
Високопоставлений чиновник американської адміністрації зауважив, що питання розміщення тактичної ядерної зброї постало не вчора. За його словами, Білорусь та Росія його обговорювали упродовж певного періоду.
Водночас він висловив сумнів щодо можливого ядерного удару. Також озвучив, що робитимуть у США у відповідь на плани Росії.
Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО,
– зазначив чиновник.
Путін уже знайшов крайніх
- Зауважив, що Владімір Путін не лише зробив заяву про розміщення тактичної ядерної зброї. Він ще й звинуватив у цьому Велику Британію. Мовляв, на цей крок наштовхнуло її рішення передати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- Нагадуємо, що ці снаряди підвищеної сили. Вони здатні пробивати найпотужнішу броню та знищувати цілі екіпажі ворога. Їх використовують для танкових боїв і знищення важких машин. Самі ж снаряди не несуть жодної ядерної загрози.
- Чого не скажеш про Росію, яка вже встигла переобладнати 10 типів літаків Білорусі. Тепер вони здатні нести під своїми крилами ракети з ядерними боєголовками. Саме ж сховище тактичної ядерної зброї планують побудувати до липня цього року.
- Що особливо цікаво: Росія постійно звинувачувала США в тому, що вони розміщують свою ядерну зброю за межами країни. Тепер же виходить, що країна-агресорка планує зробити те ж саме.