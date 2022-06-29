Путін хоче свіжого м'яса: у "другій армії світу" справи зовсім кепські
Джерело:фейсбук Сергія Гармаша
Схоже, дуже погані справи в путінській "другій армії світу". З Донецька повідомляють, що у псевдореспубліках на Донбасі розпочався новий етап мобілізації.
З 10-х чисел червня спостерігалося зниження мобілізаційної активності – здавалося, що за 4 місяці, з 18 лютого, вже всіх вичистили.
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Рейди та "захоплення"
Але з 23 червня на вулицях міст, трасах, пунктах виїзду проводяться рейди військкоматів. Порядки часу вручають навіть тим, у кого була "броня".
Так і кажуть, що броня не дійсна, оскільки у квазіреспубліці – "нова хвиля мобілізації". Путін хоче свіжого м'яса...
У путінської армії справи погані / Фото Getty Images
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В українців забирають паспорти
Ось відео реального випадку такої "мобілізації" у Макіївці 28 червня. У хлопця забрали український паспорт і хотіли одразу відправити до військкомату. Його відбили жінки – відбувся повісткою на медкомісію.Чи повернувся він після цього "медогляду" додому – невідомо. Телеграм-канал жінки, яка стримала, вже підчистили.
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