Путін хоче відтворити СРСР у нових умовах: експерт розкрив масштабний план Кремля
Президент Росії Володимир Путін мріє відтворити Радянський Союз у нових умовах. Для цього і з'явився спільний з Білоруссю проєкт Союзна держава.
Союзна держава, до якої мають увійти Росія та Білорусь, стане початком злоякісного геополітичного процесу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
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Союзна держава – СРСР у нових умовах
За словами експерта, на сьогодні Союзна держава – це реальний геополітичний проєкт.
Такий розвиток подій повністю співпадає з пориваннями Путіна відтворити Радянський Союз у нових умовах. За різними оцінками, він розраховує це зробити у проміжку від кінця поточного до початку наступного року. Думки про наступний дотримуються історики,
– зазначив Євген Магда.
У суспільстві, уточнив він, вважають можливою реалізацію цих планів вже наприкінці 2022 року.
Путін задумав відродження Радянського Союзу / Фото Getty Images
Союзна держава є точкою відліку, яка ознаменує початок злоякісного у всіх сенсах геополітичного процесу,
– наголосив фахівець.
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Поглинання Білорусі
За словами Євгена Магди, наразі Росія не поглинула Білорусь де-юре, інакше їй би довелося боротися зі ще більш потужним санкційним тиском.
Таким великим коштом вони свої амбіції реалізовувати не бажають. Натомість є політико-економічне поглинання з одночасним намаганням Путіна зберегти обличчя. Врешті, помилкою буде гадати, що Білорусь у захваті від перспективи злиття із Росією,
– додав директор Інституту світової політики.
Він наголосив, що від цього страждатимуть як і звичайні громадяни, так і сам Лукашенко.
Поглинання Білорусі не сподобається Лукашенку / Фото Getty Images
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- Росія та Білорусь 10 лютого розпочали спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Вони тривають одночасно на декількох білоруських полігонах.
- Росія заявила про блокаду Чорного та Азовського морів для України. Однак згодом передумала.
- Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля кордонів.
- Російський чорноморський флот влаштував так звані навчання біля узбережжя окупованого українського Криму. У море вийшли близько 30 бойових кораблів для "відпрацювання завдань оборони".
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