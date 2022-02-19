Путін хоче відтворити СРСР у нових умовах: експерт розкрив масштабний план Кремля

Президент Росії Володимир Путін мріє відтворити Радянський Союз у нових умовах. Для цього і з'явився спільний з Білоруссю проєкт Союзна держава.

Союзна держава, до якої мають увійти Росія та Білорусь, стане початком злоякісного геополітичного процесу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Союзна держава – СРСР у нових умовах

За словами експерта, на сьогодні Союзна держава – це реальний геополітичний проєкт.

Такий розвиток подій повністю співпадає з пориваннями Путіна відтворити Радянський Союз у нових умовах. За різними оцінками, він розраховує це зробити у проміжку від кінця поточного до початку наступного року. Думки про наступний дотримуються історики,

– зазначив Євген Магда.

У суспільстві, уточнив він, вважають можливою реалізацію цих планів вже наприкінці 2022 року.

Путін задумав відродження Радянського Союзу / Фото Getty Images

Союзна держава є точкою відліку, яка ознаменує початок злоякісного у всіх сенсах геополітичного процесу,

– наголосив фахівець.

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Поглинання Білорусі

За словами Євгена Магди, наразі Росія не поглинула Білорусь де-юре, інакше їй би довелося боротися зі ще більш потужним санкційним тиском.

Таким великим коштом вони свої амбіції реалізовувати не бажають. Натомість є політико-економічне поглинання з одночасним намаганням Путіна зберегти обличчя. Врешті, помилкою буде гадати, що Білорусь у захваті від перспективи злиття із Росією,

– додав директор Інституту світової політики.

Він наголосив, що від цього страждатимуть як і звичайні громадяни, так і сам Лукашенко.

Поглинання Білорусі не сподобається Лукашенку / Фото Getty Images

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