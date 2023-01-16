Що Путін збирається змінити в Росії, щоб спробувати виграти війну: аналіз ISW

Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил. Владімір Путін та міноборони Росії оголосили про плани різко розширити свою армію.

Так, вони планують розширити армію шляхом формування нових дивізій, відновлення військових округів на заході Росії, які діяли до 2010 року, а також збільшенням призовного віку. Усе це вказує на наміри Росії реформувати армію для ведення широкомасштабних бойових дій.

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Що Путін збирається змінити в Росії

Як розповіли в американському Інституті вивчення війни, деякі кремлівські чиновники почали обговорювати пропозиції щодо розширення протоколів про призов, активну мобілізацію та мобілізаційний резерв, тоді як російські держструктури намагаються вирішувати минулі проблеми за допомогою повісток про мобілізацію. Путін сам підписав укази, які розширили право мобілізації, дозволивши мобілізацію засуджених 4 листопада.

До того ж російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання – це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених осіб на фронт восени 2022 року.

7 грудня Путін заявив, що збройні сили Росії ще не направили весь мобілізований персонал із першої хвилі мобілізації на передову. Звичайні російські сили не проводили великих наступальних операцій і здебільшого утримували оборонні позиції після серії успішних українських контрнаступів влітку та восени 2022 року. ISW спостерігала за звичайними російськими перегрупування та навчання підрозділів у Білорусі та Росії.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу. Путін публічно визнав проблеми з поставками, такі як відсутність розвідувальних безпілотників, і, зокрема, вимагав від одного зі своїх міністрів опублікувати контракти на державні оборонні закупівлі в коротші терміни, ніж заплановано. Путін та інші офіційні особи Кремля також ведуть туманні дискусії про те, що російська влада може націоналізувати власність для підтримки російських військових зусиль,

– зазначили аналітики.

Окрім цього, Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом міністерства оборони. Кремль також відновлює початкове планування війни та із запізненням намагається виправити недоліки командної структури.

"Генерал армії Сергій Суровікін і попередні російські командири не змогли здійснити вирішальні операції. 11 січня Кремль призначив Герасимова командувачем Об’єднаних угрупувань в Україні після того, як раніше відсторонював його під час повномасштабного вторгнення. Міноборони Росії також призначило трьох заступників для тісної роботи з Герасимовим у розширеному масштабі завдань "спеціальної військової операції". Кремль, ймовірно, має намір як підготувати Росію до тривалої війни, так і взяти на себе командування великими зусиллями у 2023 році", – наголосили експерти.

Також в ISW зазначили, що Кремль посилює обумовлення російського інформаційного простору для підтримки війни. Так, у Росії формують інформаційний простір, щоб відродити підтримку вторгнення, відновивши наративи, які були до 24 лютого, та вживаючи заходи для відновлення контролю над висвітленням війни.

Про що свідчить підготовка Путіна до затяжної війни

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що концепція так званої "спецоперації" полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засобу супротивника і взагалі план так званої "спецоперації" – це був план швидкої війни, захоплення України. Але цього не сталося.

За його словами, раніше Путін не планував війну на виснаження. Проте ситуація змінилася на тлі подій на фронті, внаслідок чого Росії потрібно ставати на "військові рейки".