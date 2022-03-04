Путін хоче залучити ОДКБ у війну проти України – Данілов

Президент держави-агресорки Володимир Путін хоче втягнути у війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це у прямому ефірі каналу "Рада" заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

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Данілов заявляє, що українська розвідка надала інформацію про те, що Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України: киргизів, узбеків та таджиків. Більш того, є дані, що росіяни вже намагаються збирати населення з Далекого Сходу, зокрема удмуртів і якутів.

Це свідчить про те, що російських військ у Путіна не так багато, охочих воювати немає, тому він змушений залучати у війну представників інших народностей.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизьку Республіку і Таджикистан. Як відомо, дві перших вже засвітилися у злочинних діях проти України.



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