Путін прагне помститися світовому порядку, до якого він колись хотів приєднатися, – Bloomberg

У війні проти України Владімір Путін намагається завдати удару по США та Європі, щоб змінити глобальний порядок на користь Росії. Його авантюра, підкріплена військовою силою та образою, полягає в тому, що він хоче підкорити світ своїй волі.

Оскільки Путін готується зміцнити свою владу на чергових президентських виборах у березні 2024 року, питання про те, як зупинити кремлівського диктатора, стало ще більш актуальним. Цій темі журналісти Bloomberg присвятили велику статтю, основні тези з якої наводить 24 Канал.

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Гостроти додає заява Дональда Трампа, який сказав, що, якщо він повернеться на посаду президента США, він міг би дозволити Росії атакувати країни НАТО, які недостатньо вкладаються в оборону. Сам Трамп заохочує республіканську опозицію в США не продовжувати допомагати з озброєнням Україні. Навіть мільярдер Ілон Маск закликав американців лобіювати Конгрес проти фінансування України, заявивши, що "у жодному разі" Путін не може програти війну.

Історія "стосунків" Путіна з Заходом

Одним з тих, хто намагався посилити свої особисті стосунки з Путіним, був президент Франції Емманюель Макрон. Головне його занепокоєння полягало в тому, що Росія може будувати співпрацю з Китаєм, якщо Європа відвернеться від неї.

Колишній президент Чехії Мілош Земан, якого в Москві вважали прихильним до Росії, розповів, що неправильно оцінив Путіна, особливо щодо його намірів в Україні.

Я вважав, що Путін раціональний, а не емоційний, що він не може зробити крок, який об'єктивно послабить інтереси Росії. Тому я публічно сказав незадовго до вторгнення, що росіяни не дурні, щоб нападати на Україну. І, на жаль, виявилося, що вони дурні,

– заявив Земан в одному з інтерв'ю.

Проте Путін часто злився після зустрічей з представниками США. Розчарування Заходом поступово переросло у відчуття "зради" у таких питаннях, як плани США щодо нової системи протиракетної оборони в Європі. Згодом це вилилося в гнів у сумнозвісній промові на Мюнхенській конференції з безпеки в 2007 році. Перед аудиторією західних лідерів Путін розкритикував НАТО і назвав його розширення "серйозною провокацією".

Грузія, Україна та НАТО

Коли НАТО вперше відкрило свої двері для потенційного членства для України та Грузії на своєму саміті 2008 року, Путін попередив Буша, що Україна перестане існувати, якщо вона вступить до альянсу.

Через кілька місяців війна в Грузії призвела до того, що російські війська наблизилися до столиці Тбілісі, зміцнивши контроль Путіна над двома регіонами.

Втручання НАТО в громадянську війну в Лівії в 2011 році стало, ймовірно, останньою краплею для кремлівського диктатора. Джерела розповідають, що Путін був нажаханий, коли переглянув відео, на якому натовп вбиває та калічить диктатора та тирана Муаммара Каддафі.

Війна на сході України почалася незабаром після того, як Росія прийняла зимову Олімпіаду в Сочі, на яку Путін витратив рекордні 50 мільярдів доларів, щоб показати Росію як наддержаву. Пізніше російська команда, яка очолила таблицю медалей, була викрита в допінговому скандалі та була відсторонена від усіх олімпійських змагань.

Як пандемія та ізоляція вплинули на Путіна

Пандемія Covid-19 посилила особливий статус Путіна, оскільки Кремль вимагав від кожного, хто зустрічався з президентом хоча б на кілька хвилин, спочатку витримати два тижні на карантині.

Влітку 2021 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала одному зі своїх союзників, що її найбільше хвилюють Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін. Меркель пояснювала, що вони можуть зробити щось імпульсивне, оскільки під час пандемії не було особистих двосторонніх обмінів між лідерами.

Видання пише, що їх співрозмовник зустрічався з Путіним у 2021 році. Він розповів, що був приголомшений, коли президент 25 хвилин читав йому лекції про загрозу, яку становлять для Росії США та їхні союзники.

Путін зациклений на контролі над Україною

Війна в Україні стала провалом Росії на багатьох рівнях. Вторгнення, яке мало принести вирішальну перемогу за кілька днів, не має ознак найближчого завершення. Крим регулярно стикається з безпілотними та ракетними ударами з боку українських військ, а російський Чорноморський флот покинув базу після атак на його кораблі.

Але Путін "зациклений на контролі над Україною та її вибором", — написав директор ЦРУ Бернс у статті від 30 січня в журналі Foreign Affairs.

Без цього контролю він вважає неможливим для Росії бути великою державою або для нього бути великим російським лідером,

– додає Бернс.

Одного разу Путін висміяв репортера, який запитав, чи планує він правити до 2030 року. Путін відповів, що не має бажання залишатися на кремлівському троні, поки йому не виповниться 100 років. Насправді тоді йому буде 77 років, стільки ж зараз Трампу.

Країни НАТО стурбовані загрозою з боку Росії