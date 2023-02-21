Путін хотів використати зерно як зброю, але отримав відповідь Заходу, – Байден

Війна Росії проти України має вплив на весь світ. Зокрема, Путін намагався припинити експорт українського зерна, щоб збільшити голод у різних країнах.

Однак партнери "великої сімки" та інших держав дали гідну відповідь російському диктатору. Про це заявив Джо Байден під час виступу у Польщі, пише 24 Канал.

Цивілізований світ підтримуватиме Україну

Президент США підкреслив, що Росія тривалий час намагається отримати контроль над Україною. Тож таку ж відповідь агресору та підтримку нашій державі партнери надаватимуть й надалі. Також Байден привітав всіх, хто сьогодні підтримує Україну по всій Європі та закликав не зупинятися.

Ми можемо пишатися багато чим, що ми робили протягом минулого року. Але ми повинні бути чесними. Захист свободи – це не щось, що ми можемо зробити за день або за тиждень. Це дуже тривалий процес,

– наголосив він.

Президент Байден сказав, що Україна й далі бореться проти довготривалої війни, яка може тривати ще довго. А також підкреслив, що США та партнери підтримуватимуть нашу державу у боротьбі за свою незалежність.

Відсіч агресору має вплив не лише на Україну

У своєму зверненні Байден сказав, що рішення прийняті сьогодні та впродовж наступних років матимуть вплив на десятиліття. І цей вплив також відображатиметься на життях американців і інших країн у світі.

Треба робити вибір між хаосом та стабільністю, між будуванням та руйнуванням, між демократією, яка підтримує людяність та диктаторством, між обмеженнями та можливостями,

– сказав він.

А також підкреслив, що "для людей, які живуть у вільній країні, нема кращого слова ніж свобода, нема іншої мети ніж свобода".

Вплив російської війни на світ