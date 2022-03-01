"Путін – х*йло": українські військові "відкрили очі" окупантам на сутність президента Росії

Українській військові продовжують знищувати російських загарбників на усіх фронтах. Тих ворогів, яким пощастило врятуватися, ЗСУ взяли в полон.

Наші воїни гуманно ставляться до противників і ввічливо роз'яснюють у чому саме ті неправі. Відео з полоненими оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

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Українські військові навіть навчили загарбників патріотичних гасел: "Слава Україні" та "Путін – х*йло". До слова, на ролику видно, що росіянам нічого не загрожує, окрім суду.

ЗСУ навчили окупантів українських патріотичних гасел: дивіться відео

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