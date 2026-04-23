У Зеленського повідомили, як Путін налаштований щодо переговорів

Президент України наполягає на прямій зустрічі з Володимиром Путіним і називає такий формат найрезультативнішим для реального руху до зупинки війни. Водночас у Кремлі знову запускають сигнали про нібито готовність до переговорів, але з застереженнями, які лише відтягують рішення.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін і далі дивиться на ситуацію не так, як вона виглядає насправді. За його словами, глава Кремля вважає, що має для себе вигідний момент, тому не збирається зупиняти війну, а лише імітує готовність до переговорного процесу.

Путін імітує переговори і тягне час

Україна пропонувала пряму зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним і зверталася до Туреччини, щоб та допомогла її організувати. У Києві виходять із того, що такий формат міг би дати більше результату, якщо йдеться про реальну зупинку активної фази війни.

До уваги! Україна заявляє про готовність до нового раунду переговорів у будь-який момент. Володимир Зеленський наголосив, що Київ відкритий до будь-якого формату зустрічей і не боїться перемовин у жодній державі, окрім Росії та Білорусі. Серед можливих майданчиків знову називають Туреччину та країни Близького Сходу.

Натомість із Москви знову запускають знайомий сигнал: Путін начебто готовий, але лише на "фінальній стадії". Це потрібно Росії, щоб не виглядати стороною, яка прямо відмовляється від зупинки війни.

Президент України реалістично дивиться на те, що відбувається, і дійсно говорить про можливість зупинити активну фазу бойових дій і таким чином повпливати на глобальні ринки. Це об'єктивність і це реалістичність,

– сказав Подоляк.

Далі, за його словами, починається головна проблема, бо Путін оцінює ситуацію зовсім інакше. Він не виходить із реального стану війни, не розуміє її ресурсної ціни і не бачить її подальших перспектив так, як вони виглядають насправді.

Він вважає, що, виходячи з того, що відбувається на Близькому Сході, і виходячи з риторики Трампа, є вікно можливостей. Він хоче його використати. Його немає в Путіна, це очевидно. Але він вважає, що є, і він буде його продовжувати використовувати, затягуючи час, імітуючи готовність до переговорного процесу,

– наголосив радник Офісу Президента.

Подоляк підкреслив, що для Росії вихід із війни зараз дорожчий, ніж її продовження. Тому самих розмов про можливі контакти недостатньо. Він вважає, що без жорсткого тиску на найближче оточення Путіна, на людей і бізнеси, які залишаються частиною цієї системи, у Кремлі нічого не зміниться.

Для Росії вихід з війни набагато дорожчий, ніж продовжувати війну. І поки їх не будуть примушувати жорстко, особливо найближче оточення Путіна, нічого не буде. Путіна можна примусити,

– заявив Подоляк.

Водночас він нагадав, що Путін не належить до тих, хто поважає сміливість чи готовність брати відповідальність. Тому сигнали з Кремля про нібито відкритість до переговорів поки що виглядають як спроба затягнути війну, а не як реальний намір її зупинити.

