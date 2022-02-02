Путін іноді ухвалює імпульсивні рішення, – російський політик про можливий наступ Кремля

Росія стягує війська до кордону України, але наразі невідомо, чи наважиться Володимир Путін на повномасштабний наступ. Однак очільник Кремля іноді ухвалює імпульсивні рішення.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський політик Лев Пономарьов. За його словами, важко робити якісь прогнози, адже зараз у російській політиці "основну роль відіграють чекісти" й іноді вони ухвалюють непередбачувані рішення.

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Як розповів Пономарьов, про Путіна кажуть, що він продумує кожний свій крок, однак щодо цього є сумніви.

Я впевнений, що це не так й іноді він (Путін – 24 канал) ухвалює дуже імпульсивні рішення,

– заявив російський політик.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео



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