Путін іноді ухвалює імпульсивні рішення, – російський політик про можливий наступ Кремля
Росія стягує війська до кордону України, але наразі невідомо, чи наважиться Володимир Путін на повномасштабний наступ. Однак очільник Кремля іноді ухвалює імпульсивні рішення.
Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський політик Лев Пономарьов. За його словами, важко робити якісь прогнози, адже зараз у російській політиці "основну роль відіграють чекісти" й іноді вони ухвалюють непередбачувані рішення.
До теми Ми ніколи не ховалися, – Кулеба про готовність України до будь-якого формату перемовин з Росією
Як розповів Пономарьов, про Путіна кажуть, що він продумує кожний свій крок, однак щодо цього є сумніви.
Я впевнений, що це не так й іноді він (Путін – 24 канал) ухвалює дуже імпульсивні рішення,
– заявив російський політик.
Варто прочитати У Путіна заявили, що Україна "хоче напасти на Росію"
"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
Війська Росії на кордоні України: останні новини
- У Кремлі вкотре відзначилися абсурдною заявою щодо України. Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що саме наша держава хоче напасти на Росію, а не навпаки.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче врегулювати ситуацію з Росією дипломатичним шляхом. За його словами, Київ готовий до перемовин у будь-якому форматі.
- У Кремлі схвильовані через ймовірні санкції проти російських банків, оскільки після заяв про обмеження курс рубля помітно ослаб.
- Значна частина українців готова захищати державу у разі вторгнення Росії у будь-який спосіб. Зокрема, зі зброєю в руках готові йти 44,9% громадян.