Путін іноді ухвалює імпульсивні рішення, – російський політик про можливий наступ Кремля

2 лютого 2022 , 22:50
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Росія стягує війська до кордону України, але наразі невідомо, чи наважиться Володимир Путін на повномасштабний наступ. Однак очільник Кремля іноді ухвалює імпульсивні рішення.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський політик Лев Пономарьов. За його словами, важко робити якісь прогнози, адже зараз у російській політиці "основну роль відіграють чекісти" й іноді вони ухвалюють непередбачувані рішення. 

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Як розповів Пономарьов, про Путіна кажуть, що він продумує кожний свій крок, однак щодо цього є сумніви. 

Я впевнений, що це не так й іноді він (Путін – 24 канал) ухвалює дуже імпульсивні рішення,
– заявив російський політик.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео


Війська Росії на кордоні України: останні новини

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Автор: Тетяна Кійовська