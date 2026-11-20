Кремль намагається представити зустріч Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном як повернення Росії до кола держав, які визначають майбутній світовий порядок. Однак спільна поява трьох лідерів ще не означає, що російський диктатор зможе впливати на рішення Вашингтона та Пекіна.

Ба більше, нинішнє становище Путіна може виявитися вигідним американському та китайському лідерам, які мають власні інтереси в цій зустрічі. Колишній посол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу припустив, як Трамп і Сі Цзіньпін можуть використати участь російського диктатора та чому Кремль ризикує не отримати бажаного результату.

Трамп і Сі можуть використати слабкість Путіна

Російське керівництво доклало значних дипломатичних зусиль, щоб домогтися участі Путіна у тристоронній зустрічі. Для Кремля важливо продемонструвати, що російський диктатор не перебуває в міжнародній ізоляції та може спілкуватися на рівних із керівниками США та Китаю. Водночас Чалий сумнівається, що сама присутність за одним столом забезпечить Москві реальний вплив на подальші рішення.

Дипломат звернув увагу на ослаблення позицій Путіна через військові невдачі Росії, а також на політичні проблеми Дональда Трампа всередині США. Сі Цзіньпін, зі свого боку, зацікавлений у демонстрації міжнародної ваги Китаю. За таких обставин Чалий припускає, що російський диктатор може виявитися не рівноправним учасником геополітичних домовленостей, а частиною політичної гри двох інших лідерів.

Можливо, ситуативно так вийшло, що такий слабкий Путін і його участь – це інструмент для двох: і Дональда Трампа, і Сі Цзіньпіна. Ми це побачимо навіть по ходу самого форуму і зробимо висновки,

– припустив Чалий.

При цьому дипломат не стверджує, що Вашингтон і Пекін заздалегідь узгодили спільний сценарій щодо Путіна. Він допускає, що участь російського диктатора просто виявилася ситуативно корисною обом лідерам. Остаточні висновки, на його думку, можна буде зробити лише після того, як стане зрозуміло, як організатори представлять цю зустріч і які результати вона принесе.

Кремлю можуть не дозволити відтворити нову Ялту

Окреме значення для Путіна має символічне оформлення переговорів. Російська сторона прагне створити образ зустрічі трьох великих держав, подібної до Ялтинської конференції після Другої світової війни. Йдеться про картинку, на якій керівники США, Китаю та Росії сидять поруч і нібито спільно визначають подальший світовий порядок.

Чалий сумнівається, що китайська сторона погодиться повністю реалізувати такий задум Кремля. Пекін має значний досвід організації великих міжнародних заходів і може використати навіть протокольні деталі, щоб визначити, який саме політичний сигнал отримає світ від зустрічі.

Китайці теж уміють правильно подати блюдо на стіл. Побачимо, як це буде виглядати. У мене немає двохсотвідсоткової впевненості, що все буде зроблено так, як хоче Путін,

– зауважив дипломат.

На його думку, організатори можуть формально виконати домовленості про участь російського диктатора, але водночас не дозволити йому отримати бажаний історичний символізм. Зокрема, значення матиме розташування учасників та загальне представлення переговорів. Це може виявитися принциповим для Кремля, який розраховує використати зустріч як доказ своєї участі у формуванні нового світового порядку.

Моє передбачення, що китайці їх якось так посадять, що, з одного боку, виконають те, що пообіцяли Путіну, а з іншого боку, це ніяк не буде нагадувати Ялту після Другої світової війни,

– пояснив Чалий.

Дипломат не виключає, що навіть за відсутності значних політичних результатів російська пропаганда спробує представити сам факт зустрічі як успіх Путіна. Однак можливість отримати спільні фотографії з Трампом і Сі Цзіньпіном не означатиме, що Кремль зможе нав'язати їм власне бачення міжнародних відносин.

Чалий наголосив, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме й від безпекової ситуації в Європі. Тому справжнє значення переговорів визначатиметься не їхнім символічним оформленням, а тим, чи зможуть учасники досягти конкретних домовленостей і як вони впливатимуть на міжнародну безпеку.

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна: дивіться відео