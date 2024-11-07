Натискаю кілька кнопок, – Путін розповів, як "примітивно користується інтернетом"

У четвер, 7 листопада, Владімір Путін виступив на "Валдаї". Поміж цинічних заяв про Україну, війну та переговори російський диктатор висловився і про власні відносини з інтернетом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Путін та відносини з інтернетом

Так, під час засідання дискусійного клубу "Валдай" Владімір Путін розповів, що лише "дуже примітивним чином" користується інтернетом:

Так, іноді натискаю кілька кнопок, щоб дещо подивитися,

– сказав він.

Також диктатор зазначив, що користується вітчизняними технологіями.

Чи користується Путін інтернетом насправді

Схоже російський президент і справді не дуже розуміє, яким чином працює Всесвітня мережа. Та і близьке оточення Путіна неодноразово розповідало, що диктатор не користується інтернетом. Фактично, весь інтернет Путіна – це той, який йому приносять на у секретних папках радники.

Наприклад, колишній капітан Федеральної служби охорони Гліб Каракулов розповідав, що Путін живе у своєрідному "інформаційному вакуумі" і він ніколи не бачив його навіть з телефоном. Однак Путін дивиться телебачення, хоча і виключно російські телеканали.

Досить дотепними є відео того, як Владімір Путін голосує. Наприклад, під час виборів президента Росії у березні 2024 року диктатору вистачило всього 7 секунд на волевиявлення. При цьому для голосування через сайт потрібен захід на платформу, отримання СМС та введення отриманого коду – процедур, які він не виконував. Та і жодного разу такі ролики не показують, що відбувається на екрані, тож все це може бути простою фікцією аби "осучаснити" Путіна.