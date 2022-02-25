Путін і Лавров внесені до списку санкцій ЄС, – Боррель

Європейський Союз вніс в санкційний список президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ країни-агресора Сергія Лаврова. Цю інформацію підтвердив Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Держави ЄС погодилися заморозити будь-які європейські активи Путіна та Лаврова. Зробили це після звернення президента України Володимира Зеленського, який вимагав в ЄС більш жорстокого реагування на війну Росії проти України.

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Цю інформацію підтвердив Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Це вже друга хвиля заходів, направлена країнами ЄС проти Росії після того, як вона здійснила напад на Україну.

Один чиновник ЄС сказав, що за цим раундом санкцій послідує третій, який може бути спрямований на "значно більше" російських олігархів.

Перед тим Зеленський вимагав в ЄС більш рішучих кроків щодо покарання Росії. Серед них заборона на в'їзд росіянам до ЄС, відключення Москви від глобальної міжбанківської системи платежів SWIFT та нафтове ембарго.