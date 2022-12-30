У Білорусі Путін і Лукашенко хочуть розмістити ядерну зброю, – білоруський опозиціонер

Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі. І якщо це трапиться, то вона перебуватиме під контролем саме російських військово-космічних сил.

Лукашенко та Путін готуються до розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Про це розповів білоруський опозиціонер та міністр культури Білорусі у 2009 – 2012 роках Павло Латушко.

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"Залишилось зробити один крок": Путін хоче розмістити ядерну зброю у Білорусі

Вже понад пів року білоруські опозиціонери говорять західним партнерам про те, що Лукашенко та Путін готуються до розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Павло Латушко нагадав про заяви двох диктаторських режимів про те, що СУ-25 вже пройшли модернізацію, що льотчики вже пройшли навчання, а "Іскандери" подвійного призначення надійшли на бойове чергування до Білорусі.

Все це говорить про те, що фактично залишилося зробити один крок, одне натискання і ядерну тактичну зброю буде розміщено на території Білорусі,

– сказав Латушко.

Лукашенко не керуватиме ядерною зброєю

Павло Латушко уточнив, що Путін не довірить ядерну зброю Лукашенку. Російський диктатор лиш хоче розмістити її на території Білорусі, але щоб вона перебувала під контролем російських військово-космічних сил.

Ракетно-артилерійській війська Білорусі вже виїжджали на склади зберігання ядерної зброї Росії. Також цього тижня на території країни проходили навчання військ радіаційного захисту.

Ми маємо інсайди, підтверджені з кількох джерел, про те, що офіцери ракетно-артилерійських військ Білорусі виїжджали до Російської Федерації на склади та частини зберігання тактичної ядерної зброї, вивчали логістику, транспортування. Цього тижня проходили навчання військ хімічного радіаційного захисту біля Білорусі. Заради чого це все відбувається? Один з елементів – це підготовка та розміщення (не дай Боже використання, звичайно, цього не хотілося б) тактичної ядерної зброї на території Білорусі,

– вважає білоруський опозиціонер.

Він наголосив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі – це загроза не лише для України, а й для її західних партнерів, які, на його думку, здійснюють недостатній санкційний тиск на Лукашенка.