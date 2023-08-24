Як Путін та Лукашенко зібралися "підвищувати ставки" на Заході

Ситуація на кордонах Литви та Польщі з Білоруссю загострюється. Литва офіційно продовжує закривати пункти перетину, Польща переміщає війська ближче до кордону.

Вистави почалися

Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив про переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, яке триває.

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Держдеп США виступив від імені посольства у Мінську з вимогою до американських громадян негайно залишити Білорусь.

На цьому тлі пройшла не так давно інформація про те, що російські спецслужби активно вербують українських біженців у Польщі, аби ті брали участь в організації терактів. Звісно, це не означає, що завтра "щось почнеться". Швидше за все завтра нічого глобального не відбудеться, але загальний вектор російської політики зрозумілий. У будь-якій незрозумілій ситуації треба "підвищувати ставки".

Так або інакше, але питання надання Україні зброї вирішується. Пізно, не у потрібних обсягах і т.д. Але про F-16 уже домовлено, і вони будуть у досить осяжній перспективі. Це справді дуже серйозна для України подія, бо означає у перспективі подальшу перебудову балансу на фронті.

Отже, у російської влади зріє розуміння, що "остаточна перемога" вимагає відрізання України від Заходу. Значить, треба і далі підвищувати ставки, сподіваючись, що Захід колись відступиться. Пропонувати "угоду" або "ескалацію", у ролі останньої пропонувати всі ці тілорухи у Білорусі, яку визнано територією, яку взагалі не шкода, якщо у когось, зрештою, не витримають нерви.

Цікаво Таке може статися лише у Росії

Тому, швидше за все, це лише початок вистав, за якими ми будемо спостерігати ще довго. У відомого стендапера, на прізвище Лукашенко, тут відведена своя роль – надсилати меседжі, які чомусь російська сторона не хоче озвучувати. Самопроголошений президент Білорусі сподівається, що цього разу йому теж пощастить, і він зможе уникнути негативних наслідків для себе.