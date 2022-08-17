путін – найбільший лузер 21 століття, – Давидюк пояснив, чому росія змінює цілі у війні

путін розуміє, що програє у війні проти України. І хоч в Інститут вивчення війни наголошують, що путін досі хоче захопити Київ, експерти вважають, що цілі росії дещо змінилися.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він запевнив,що цілі змінюються, що насправді у росіян нічого не вдалося.

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Тому, на його думку, окупанти зараз по ходу намагаються міняти ці гібридні цілі.

В них не вдалося в перші дні, і це був найбільший перелом, бо вони програли і нічого не змогли захопити. А зараз вони просто змінюють цілі, наприклад, захоплюють три села біля Херсона. Це велика ціль російської імперії,

– заявляє Давидюк.

Він каже, що якщо в них не вдається захопити навіть ці три села, але вони змогли захопити село біля Нікополя чи Мелітополя, то для них це вже супер.

Політолог вважає, що нереально намагатися розібратися в голові шизофреніка та вибудувати якусь логічну лінію.

"путін – це найбільший лузер 21 століття, це людина, яка "ухайдокала" цілу федерацію. Йому дали росію, він і руки порізав, і федерацію розбив. Це дуже "великий" полководець", – заявив Давидюк.

За його словами, саме тому путін міняє цілі. "Це виглядає як діти, які стріляють в стіну, а не мішень, кажуть, що вони так і хотіли зробити. путін оголосив військову операцію, щоб захопити Київ, а за півроку каже, що село Іванівка – це була їхня ціль", – відповів він.

Найстрашніше, коли дурень, в якого є ядерна зброя, намагається грати розумну людину. путін намагається пояснити це як стратегію, але цього всього немає, він - тупа примітивна істота, яка себе переоцінює,

– зазначає Давидюк.

Політолог каже, що путін реально подумав, що він великий імператор, в якого багато сили. Але проблема в тому, що він ці сили ні з ким не міряв.

Давидюк наголосив, що якщо росіяни не знайдуть тут слабинки, а Збройні Сили їм цього не дадуть, то вони нікуди більше просунутися не зможуть. Їхнє завдання зараз – зберегти хоча б те, що є.

"Але і це їм не вдасться… А щодо миру, то насправді росія вже готова до капітуляції. Але не знає, як це показати на цій території", – відповів політолог.

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Втрати ворога станом на 17 серпня

Герої ЗСУ продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити вже 44 100 загарбників. Лише за останню добу ліквідували 200 окупантів.

У Генштабі зауважили, що найбільших втрат ворог поніс на Харківському та Донецькому напрямках. Через високу інтенсивність бойових дій дані не є точними. Тобто втрати ворога можуть бути більші.