Путін маніакально заявив, що наслідує Петра 1 і "повертає території" Росії
Володимир Путін вкотре публічно озвучив свої хворобливі погляди на влаштування світу. Виявилося, що він вважає себе послідовником Петра I, і так само як він "повертає та закріплює" території своєї недоімперії.
Таку маніакальну думку президент Росії озвучив на зустрічі з молодими підприємцями, адже починати промивати населенню мізки імперіалізмом краще якомога раніше.
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Путін вважає, що повертає і закріплює російські території
Путін заявив, що нинішні росіяни живуть в епоху змін, коли відбуваються геополітичні, наукові, технологічні трансформації, а світ стрімко змінюється. За його словами, щоб претендувати на хоча б якесь лідерство у таких обставинах, будь-яка країна, народ чи етнос мають забезпечити свій суверенітет.
Цинізм зашкалив, коли він сказав, що не буває жодних проміжних станів – або країна є суверенною, або колонією. "Щоб нікого не ображати", президент Росії вирішив не наводити прикладів, однак аудиторія молодих підприємців, натхненно оброблених московською пропагандою, все зрозуміла і без них.
Колонія не має історичних перспектив та шансів вижити в такій жорсткій геополітичній боротьбі, а вона була завжди,
– продовжив він.
На думку російського лідера-терориста, цар Петро I 21 рік вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. "Нічого він не відторгав, він повертав", – заявив Путін.
Він навіть зауважив, що перший час "повернені" території та нову столицю Петербург за Росією не визнавала жодна європейська держава. Але тодішні московити вважали і вважають її своєю через те, що "там за фінсько-угорськими народами жили слов'яни, а ця територія була під контролем Російської держави".
Судячи зі всього, на нашу долю також випало повертати та закріплювати. Якщо виходити з того, що базові цінності складають основу нашого існування, ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять,
– із самовдоволеною посмішкою сказав Путін.
Також Путін заявив, що успіх Росії забезпечений, якщо вона й далі йтиме за взятим курсом. Мовляв, врешті-решт це має привести до покращення якості життя і через 10 років Росія житиме краще.