Путін має амбітний план, заради якого він готовий залити кров'ю величезну територію

Коли Володимир Путін на початку своїх агресивних дій проти України у лютому 2022 року говорив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, який на свою голову приїхав до Москви, що Росія поважає суверенітет країн СНД і взагалі колишніх радянських республік, я чітко кажу, що він брехав.

Україна – лише початок

Хай Ільхам Алієв не думає, що хтось там буде поважати його суверенітет. Якщо Україна програє війну з Росією, якщо українські Збройні сили не зможуть зупинити агресора – російські війська прийдуть до Баку.

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Тим паче, вже не так далеко йти – можна використати російських "миротворців" у Карабаху як привід для того, щоб почати окупаційні дії. А можна почати їх з території Дагестану. Ми знаємо, що у Росії достатньо можливостей і достатньо генералів для того, щоб вибудувати ті чи ніші плани.

І якщо президент Азербайджану запитає, а як же тоді Туреччина, цей сміливий союзник Азербайджану, я відповім – як і зараз. Буде організовувати зустрічі президента Росії Путіна з президентом Азербайджану Алієвим за посередництва Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана аж до того моменту, поки російські війська не візьмуть Баку.

А потім організує в Анкарі чи Стамбулі уряд Азербайджану в еміграції чи спробує якось іншим шляхом домовитися з РФ.

Енергоносії ж потрібні, туристи ж потрібні. Будуть возити до Туреччини зараз спеціальними літаками і не захочеться й після окупації Азербайджану переривати свій туристичний бізнес. Хоча, звичайно, буде чимало гучних промов.

А, може, в Туреччині втішаться тим, що й територія Вірменії буде окупована російською армією, яка вже там перебуває, і теж стане частиною РФ. Може, це буде набагато вагомішим фактором стабільності в регіоні, ніж ліквідація державності Азербайджану – я не знаю і не хочу зараз говорити про Туреччину.

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Я хочу просто пояснити елементарну річ: все те, що ми бачимо, – це амбітний план з відновлення територій усього Радянського Союзу. Навіть якщо для цього потрібно залити кров'ю величезну територію, яка стала незалежною від Росії внаслідок подій кінця 80-х – початку 90-х років минулого сторіччя.

Володимир Путін назвав крах Радянського Союзу, крах, якому будь-яка нормальна людина тільки б раділа, геополітичною катастрофою. Цю думку поділяє більшість росіян. Я думаю, ті 83%, які підтримують Путіна у його війні з Україною.

Саме цього – відновлення територій, кривавих репресій проти тих, хто не хоче бути в Росії й з Росією – всім цим людям і хочеться. І переконати їх можна тільки збройною боротьбою і тільки реалізмом. Тільки чітким розумінням того, чого всі ці люди прагнуть, якою є їх мета.

Якийсь російський генерал оприлюднив їхні реальні плани насьогодні просто тому, що Путін може побоюватися, що цей план не справдиться і не хоче брати на себе відповідальність за його оприлюднення. Однак цей план – в голові Путіна, цей план – на столах російських генералів і політиків, цей план подобається багатьом росіянам. І це те, з чим нам доведеться жити.

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