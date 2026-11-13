У Путіна, ймовірно, народився четвертий онук: його намагаються приховати, – ЗМІ

У Катерини Тихонової, молодшої з офіційно визнаних дочок Володимира Путіна, 15 серпня 2025 року народився син. Хлопчика назвали Адріаном.

Про це свідчать дані з витоку реєстрів РАЦСу, які вивчило російське видання "Агентство".

Що відомо про четвертого онука Путіна?

На відміну від старшої сестри Ельзи Зеленської, хлопчик отримав вигадане прізвище матері, а не ймовірного батька – балетмейстера Ігоря Зеленського.

Згідно з витоком, Адріан Ігорович Тихонов народився в Москві. Перший документ про його народження видали безпосередньо в день пологів у Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії, яку також називають кремлівською лікарнею.

Однак офіційне свідоцтво про народження хлопчик отримав лише 10 липня 2026 року – майже через 11 місяців після появи на світ.

За законом батьки мають зареєструвати дитину протягом місяця. Чому оформлення документів так затягнулося, невідомо.

У виданні припускають, що родина Путіна могла намагатися приховати народження ще одного онука президента. Також затримка могла бути пов'язана з різними прізвищами батьків – Тихонова та Зеленський.

"Агентство" знайшло запис про народження хлопчика лише в одній із баз даних із витоку документів. В інших сервісах, якими користується редакція, таких даних не було. Журналісти порівняли інформацію з іншими записами з тієї самої бази й не виявили ознак підробки.

Що відомо про інших онуків Путіна

Володимир Путін приховує інформацію про свою родину, але іноді публічно згадує про онуків. У червні 2017 року він розповів, що став дідусем удруге. Двоє старших онуків – діти його старшої офіційної доньки Марії Воронцової.

Роман Фаассен народився в серпні 2012 року від її стосунків із нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном.

Другий син, Андрій Нагорний, з'явився на світ у квітні 2017 року. Його батьком є менеджер компанії "Новатек" Євген Нагорний.

У червні 2025 року, за два місяці до народження Адріана, Путін уперше розповів і про онуку. Він згадав, що за дитиною доглядає вихователька з Пекіна.

Ймовірно, йшлося про старшу доньку Катерини Тихонової – Ельзу, яка народилася в грудні 2017 року. При народженні дівчинка отримала прізвище та по батькові Ігоря Зеленського.

Водночас за кордон дівчинка подорожує під прізвищем матері, свідчать дані витоків. Місцем її народження в документах, як і у випадку з молодшим братом, зазначена Центральна клінічна лікарня.

За даними розслідування видання "Проект", Ельза неодноразово подорожувала за кордон із батьками. Їх супроводжували численні няні, педагоги та охоронці.