Путін має обрати між санкціями та переговорами, – Білий дім

15 січня 2022 , 16:59
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брифінг Джен Псакі

У США заявили, що ситуація навколо України в подальшому розвиватиметься залежно від керівництва Кремля. Саме воно має обрати між двома шляхами розвитку подій.

У цьому випадку є варіант ескалації та санкцій, або ж продовження дипломатичних переговорів. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Усе залежить від Путіна

За словами Псакі, саме президент Росії Володимир Путін визначає, що робити далі.

Це залежить від президента Путіна й Росії, щоби визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони приймуть,
– наголосила вона.

Білий дім наполягає: якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну, то це обернеться йому економічними наслідками. Вони будуть значно потужніші, ніж ті, які впроваджували в 2014 році.

Псакі вкотре наголосила, що як Москва погодиться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, то США будуть дуже відкриті до цього. Білий дім сподівається, що Росія так і зробить. Адже в кінцевому підсумку цей вибір за нею.

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Автор: Оксана Княжик