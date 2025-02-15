Путін має піти на територіальні поступки для досягнення миру, – Кіт Келлог

Кіт Келлог заявив, що і Київ, і Москва мають піти на поступки задля припинення війни. Спецпредставник Трампа сказав, що чекають США від Росії.

Під час Мюнхненської конференції Кіт Келлог публічно узяв зобов'язання спробувати завершити війну в Україні за 180 днів. Посадовець наголосив, що конфлікт має бути закінчений менш ніж за рік. Також він наголосив на потребі довготривалого миру, який гарантує суверенітет України, передає 24 Канал.

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Путін теж має поступитися

Кіт Келлог зазначив, що США очікують, що обидві сторони – Україна та Росія – мають піти на якість поступки. Ексгенерал пояснив, на які кроки повинен погодитися Путін.

За його словами, це мають бути територіальні поступки. Крім того, може бути зменшення кількості особового складу у збройних силах Росії.

Як приклад можна навести альянси Росії з Іраном, КНДР та Китаєм – цього не було ще кілька років тому. Зараз важливо, щоб такі альянси не формувались,

– наголосив Келлог.

До слова, посадовець запевнив, що Дональд Трамп не дозволить укласти швидку та слабку угоду щодо завершення війни в Україні, і процес буде поетапним. США будуть посередником у перемовинах між сторонами.