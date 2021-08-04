Путін має рацію – в Росії інші цінності, – Клімкін

Росія має фундаментально інший набір цінностей, ніж Україна і Захід. Такого висновку можна дійти, зважаючи на різні заяви Кремля щодо історичних подій.

Таку думку в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зауважив, що Україна, на жаль, не є західним суспільством, але прагне ним стати – хоч і йде "дуже складно і хаотично".

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"У нас розрив між людьми і владою шалений. У будь-якому західному суспільстві так не може бути. Однак наші базові цінності фундаментально різні з Росією. І в цьому Путін має рацію", – зауважив Клімкін.

Є Україна, де є одна система цінностей, і є Росія, де абсолютно інша система цінностей – "скрепи". У Росії їх так називають. Ці цінності майже не перетинаються,

– запевнив ексміністр.

Що таке "скрепи"? Так називають ідеологію в Росії за часів Путіна. Це слово позначає "традиційні цінності" для населення Росії.

Клімкін: Путін не полишає плани на "Новоросію"

Клімкін заявив, що Путін займається свідомими й дуже тонкими маніпуляціями, які так просто відкидати не можна. Очільник Кремля написав свій набір "скреп", які просуватиме далі.

"Я впевнений, що він абсолютно не залишив – і російська верхівка теж – планів відновити "Новоросію", роздовбати нашу державність та взагалі нашу ідентичність", – підсумував ексміністр.

Володимир Путін написав скандальну статтю про Україну. У ній він вкотре згадав свою скандальну тезу про те, що українці і росіяни – нібито один народ

Дивіться інтерв'ю з Павлом Клімкіним на 24 каналі: