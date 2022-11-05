Це стадія напіврозпаду, – Арестович відреагував на маячню Путіна та Мєдвєдєва

Владімір Путін та Дмітрій Мєдвєдєв часто роблять безглузді заяви, намагаючись виправдати якісь дії Росії. У Кремлі, зокрема, дали нове пояснення війни в Україні, а саме – боротьба із сатаною.

Про це сказав радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. За його словами, Путін мусить весь час пояснювати своєму народу, чому воює з Україною та чому це так погано виходить.

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Чому Путін почав частіше виступати

Арестович зауважив, що Владімір Путін останнім часом почав частіше виступати. Це ознака того, що ситуація розвалюється й потрібно переконувати, пояснювати та мотивувати росіян.

За його словами, Путін мобілізацією зробив найостанніше, що міг узагалі вчинити – зруйнував наявний суспільний договір про те, що він займається авантюрами, а народ може спокійно жити й брати в цьому участь.

Він підірвав основу легітимності свого режиму. Скоро він перейде в режим щоденних повідомлень, як президент Зеленський, або як ми з тобою,

– заявив Арестович.

Однак, зауважив радник ОПУ, ми ведемо оборону країни, зокрема й інформаційну. Путін же мусить весь час пояснювати своєму народу, чому нападає та чому це так погано виходить.

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Чому у Кремлі заговорили про боротьбу з сатаною

Арестович зазначив, що, реагуючи на закиди росіян про фашистів в Україні, потрібно запитати у Ізраїлю та Німеччини, які нам допомагають. Загалом же українцям допомагає 53 держави, серед яких ті, що свого часу найбільше постраждали від фашизму.

Путін у стадії напіврозпаду, а Мєдвєдєв – у стані вже незворотного розпаду особистості,

– сказав радник ОПУ.

За його словами, заяви про те, що росіяни воюють із сатаністами – це концепція Катехону, просто вони це делікатно приховували, а тепер, коли застиг відчай, почали про це прямо говорити.

Діма – хлопець простий, почав вивалювати все, що їм там розповідали всякі Дугіни та інші товариші в хвилину спроби геополітичних і метафізичних відвертостей,

– зазначив Арестович.

Радник ОПУ додав, що загалом ніхто так не любить називати себе борцем із сатаною, як сам сатана.

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