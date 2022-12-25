Саакашвілі отруїли за наказом Путіна: до цього могла докластися й влада Грузії

Заарештований експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі вже понад рік перебуває за ґратами на території Грузії. Його соратники та друзі переконані, що Саакашвілі отруїли і цього не могло статись без участі нинішньої грузинської влади.

Про це 24 каналу розповіла депутатка парламенту Грузії Хатія Деканоїдзе. За її словами, до отруєння може бути причетний російський диктатор Владімір Путін, адже він вважає Саакашвілі своїм ворогом.

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Грузинська влада сприяла отруєнню

Хатія Деканоїдзе переконана, що в отруєнні Міхеїла Саакашвілі не обійшлось без нинішньої проросійської грузинської влади.

Найголовніше – те, що дуже багато таких історичних фактів. Магніцький, президент Ющенко, Крамарту і всі і люди, які були не тільки отруєні, а й Путін постійно про них казав, що ці люди є ворогами особисто для нього,

– сказала Деканоїдзе.

Стосовно Саакашвілі депутатка сказала, що у 2008 році після російської агресії проти Грузії, Путін відкрито сказав, що зробить усе, щоб покарати Махеїла.

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Враховуючи це, Деканоїдзе не сумнівається, що Саакашвілі отруїли, але в покарання за це не вірить через значний вплив олігархів та проросійські настрої у грузинській владі.

Єдине, що зараз можливо – це перевезти Міхеїла за кордон,

– сказала Деканоїдзе.

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