Путін молить про перемир'я, але він його не отримає: військове зведення від Світана

І Путін, і Шойгу дружно молять світ про перемир'я в Україні. Воно їм необхідне, щоб зібрати нові сили та знову піти в наступ, тому вони його не отримають.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що для організації "перемир'я" росіяни й здійснювали наступ на Авдіївку. Крім того, стало відомо про серйозну кризу з пальним у самій Росії на тлі війні.

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Шойгу молить про перемир'я

Світан зазначив, що росіяни організували наступ на Авдіївку саме перед тим, як Шойгу їхав у Китай. Їхньою ідеєю було взяти в оточення наш авдіївський гарнізон, а потім вимагати перемир'я, для того, щоб він міг вийти. Так свого часу вони робили з Дебальцевим.

Путінські війська не витримують натиску наших військ на чотирьох напрямках. Це й Сватове, й Бахмут, і Роботине, й лівий берег Херсонщини. Вони постійно смикають свої сили з одного напрямку на інший і не можуть закрити всі свої проблеми, сил не вистачає.

Погром у Дагестані

Крім того, в самій Росії є проблеми, з якими Кремль не може впоратися. Їхні ж спецслужби організували погром в аеропорту Дагестану, і Путін "спалився", коли в ефірі звинуватив у цьому українців. Мовляв, ледь не сам Бандера командував подіями там.

Такі події можна назвати "рязанським цукром". Це пов'язано з подіями перед Чеченською війною, коли російські спецслужби підривали багатоповерхівки. Саме в Рязані їх упіймали, коли вони закладали вибухівку під будинком. Патрушев тоді вигадував, що то вони розкладали цукор.

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Шойгу – оленевод, який не розбирається в блоках

А ще в Китаї Шойгу запам'ятався тим, що видав черговий маразм про те, що НАТО захоплює тихоокеанський регіон. Як зазначив полковник запасу ЗСУ, Шойгу знову показав, що він оленевод. У Тихому океані свою присутність збільшує США.

Американці проводять повітряні навчання з Південною Кореєю та Японією. Токіо, зокрема, бере ескадрилью літаків F-35, які вже перебазувались туди з Аляски. Ну а щодо росіян, то черговий приклад того, що навіть у їхнього керівництва великі проблеми з географією.

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