Путін і Монако: що показала російська частина розслідування Pandora Papers
Джерело:BBC
У розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів, що отримало назву Pandora Papers немає ім'я президента Росії Володимира Путіна. Однак у документах є люди з його оточення.
Так, одним з героїв розслідування став нині покійний Петро Колбін – найкращий друг дитинства Путіна. Крім того, увагу журналістів привернула коханка очільника Кремля.
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З документів Pandora Papers можна зробити висновок, що частина майна президента Росії захована в Монако. Журналісти виявили зв'язок між апартаментами "близької подруги Путіна" Світлани Кривоногих у Монако з компанією, де обслуговувалися інші "друзі Путіна" Геннадій Тимченко та Петро Колбін.Зверніть увагу! Всі троє вважаються людьми, що у різний час мали дуже близькі зв'язки з Путіним.
З документів випливає, що розкішні апартаменти в Монако з видом на гавань належать Світлані Кривоногих. Їх купили ще у 2003 році за 3,6 мільйона доларів. Мовиться про квартиру в житловому комплексі Monte Carlo Star неподалік казино Monte Carlo.
Як показало досьє Pandora Papers, справами Кривоногих у Монако займалася компанія Moores Rowland. Як з'ясувала "Панорама", серед її клієнтів були та Тимченко, і нині покійний Колбін. Обоє потрапили під санкції США як представники найближчого оточення Путіна.
На прохання про коментар юристи Тимченко відповіли, що їхній клієнт ніколи не порушував закон, а представники Moores Rowland повідомили, що дуже ретельно проводять оцінку нових клієнтів і завжди діють в рамках встановлених правил.
Зв'язок Кривоногих та Путіна
Рік тому російське видання "Проєкт", яке Кремль визнав небажаною організацією і заборонив, називало Кривоногих матір'ю дочки Путіна, яка нібито народилася у 2003 році. Речник Путіна Дмитро Пєсков на запитання про Кривоногих неодноразово відповідав, що ніколи не чув про таку жінку.
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Також у російської частині розслідування фігурують:
- гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст,
- Світлана Кривоногих, яку пов'язують з Володимиром Путіним,
- гендиректор "Ростех" Сергій Чемезов,
- віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін,
- заступник мера Москви Наталія Сергуніна,
- сенатор Ради Федерації Олег Ткач.