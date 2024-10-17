"Вона нас пройти не може": на яку атаку по НАТО може наважитись Росія

У розвідувальній службі Німеччини заявили, що Росія може атакувати територію НАТО упродовж наступних 6 років. Однак російські окупанти здатні здійснити лише ракетну атаку на Альянс.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він підкреслив, що загарбники не можуть більше нічим атакувати.

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"Атака тільки у ракетному сенсі. Більше нічим атакувати вони не можуть. Вони нас пройти не можуть. То що говорити про потенціал НАТО, насамперед в армії США?" – припустив він.

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Петро Черник зазначив, що в армії США на бойовому чергуванні є 7 тисяч дозвукових крилатих ракет Tomahawk. Наприклад, залп одного човна "Огайо", на якому 156 Tomahawk, чи одного ракетного крейсера "Тікондерога", на якому 122 Tomahawk, призведуть до того, що вся воєнна інфраструктура росіян, особливо у частині управління, перетвориться на попіл. Якщо Росія наважиться атакувати територію НАТО, то зазнає поразки.

Але є надскладний момент, який не обчислюється, який називається ядерна зброя. Чому європейці рефлексують? Мусять рефлексувати, щоб будити своє населення, яке лежить в мороці нескінченного пацифізму. Їхнє тамтешнє населення дійсно через електоральні цикли впливає на політичні еліти,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, зараз є величезна загроза того, що владу у різних західних країнах можуть отримати політичні сили, які симпатизують Владіміру Путіну.