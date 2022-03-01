Путін може обстріляти Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України
Джерело:фейсбук Гончарук
На тлі новин про те, що білоруські війська продовжують входити на територію України, серед білорусів поширюють чутки, що Україна планує бомбити Гомель і Мозир.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Олексій Гончарук.
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Серед білорусів поширюють чутки, що Україна буде бомбити Гомель і Мозир. Люди налякані і думають тікати,
– йдеться у повідомлені.
Існує ризик, що Путін готує провокації й російські окупанти готові обстріляти Білорусь. Таким чином загарбник планує налаштувати білорусів проти України.
"Але у них нічого не вийде - сила горизонтальних зв’язків сильніша", – підсумував Гончарук.
Водночас у Білорусі люди виходять на протести проти російського вторгнення в Україну та використання Білорусі як плацдарму для агресії.
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