Путін може обстріляти Білорусь, щоб налаштувати білорусів проти України

1 березня 2022 , 14:25
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Джерело:

фейсбук Гончарук

На тлі новин про те, що білоруські війська продовжують входити на територію України, серед білорусів поширюють чутки, що Україна планує бомбити Гомель і Мозир.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Олексій Гончарук.

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Серед білорусів поширюють чутки, що Україна буде бомбити Гомель і Мозир. Люди налякані і думають тікати,
– йдеться у повідомлені. 

Існує ризик, що Путін готує провокації й російські окупанти готові обстріляти Білорусь. Таким чином загарбник планує налаштувати білорусів проти України.

"Але у них нічого не вийде - сила горизонтальних зв’язків сильніша", – підсумував Гончарук.

Водночас у Білорусі люди виходять на протести проти російського вторгнення в Україну та використання Білорусі як плацдарму для агресії.


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Автор: Юлія Бабич