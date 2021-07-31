Путін може перетворити Білорусь на військовий плацдарм

"...Мінськ готовий розмістити на території країни "всі збройні сили з усіма видами озброєнь" Росії, якщо це буде потрібно для безпеки Білорусі та РФ. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БелТА..." (с) ресурс PLANETA PRESS... Далі читайте російською.

Перевожу на нормальный. Кремлевское мудило... угрожает использовать Беларусь для дальнейшего давления на Украину. В том числе, с использованием военной силы…

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Это он так типа намекает "сдавайтесь по-хорошему"... через минского психа…

Я сильно сомневаюсь, что он на это решиться… По крайней мере, если бы он это задумал в реальности, то псих, считающий себя "президентом Беларуси", об этом не варнякал бы на каждом углу… Но, если кремлевскому обнуленному старцу... таки неймется... он может попробовать превратить Беларусь в некий военный плацдарм…

Однако этому мелкому плешивому долб*ящеру из кремлевского бункера всегда надо помнить, что за каждым действием следуют соответствующие последствия…

Начиная осенью 2013-го года провоцировать "массовые беспорядки" в центре Киева, орковские специальные службы и в страшном сне не догадывались чем все это закончится… Они просто хотели откусить Крым и 8 областей Юго-Востока, при благоприятном раскладе и всю Украину…

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Они никак не могли учитывать... ни Турчинова с его готовностью подхватить и удержать вертикаль власти в самый критический для Украины момент, ни рукожопость своих исполнителей на Донбассе и как следствие – малазийский "Боинг", остановивший по сути массированное вторжение, ни высокий уровень готовности к сопротивлению значительной части украинского общества, которое окончательно похоронило все надежды на "раздел Украины"…

Если бы они знали, что результатом той осенней 2013-го года левочкиной возни на Майдане станет не развал Украины, а появление на свет божий "анти-России", они бы даже не затевались... со всем этим…

Вот сейчас они пытаются с помощью нового белорусского пожара... потушить старый украинский... Но они не учитывают, что следствием этого может стать возникновение, причем "сразу за Смоленском", еще одной нифига не предвиденной и не запланированной "хунты"…

А две "хунты" – это вам не одна "хунта"… Цепная реакция для Кремля может стать фатальной… Если, конечно, "просто добавить воды"...