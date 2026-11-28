Гаррі Каспаров пояснив, чому найближчі пів року можуть стати вирішальними для Путіна, на що Кремль розраховує під час виборів у Франції та як Україна змінює перебіг війни завдяки власним технологіям. Також – про слабкість НАТО, залежність Росії від Китаю та загрозу нових провокацій у Європі.

Володимир Путін продовжує війну проти України, розраховуючи не лише на військовий тиск, а й на зміну політичної ситуації у США та Європі. Водночас українські удари по російських об'єктах і розвиток власних військових технологій змінюють ставлення західних партнерів до можливостей України.

Російський опозиціонер, 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Кремль покладає великі надії на вибори у Франції та як довго Путін ще може розраховувати на перелом у війні. Він також оцінив заяви оточення Дональда Трампа, можливість російських провокацій проти НАТО, залежність Москви від Китаю та технологічні досягнення України.

Оточення Трампа повторює кремлівську пропаганду

Джаред Кушнер заявив, що мирні переговори нібито загальмувалися через українську атаку на резиденцію Путіна, хоча американська розвідка спростовувала ці звинувачення. Чому в Білому домі намагаються представити Росію спровокованою стороною, а Україну – винуватицею зриву переговорів?

Дивіться, ви спочатку сказали Америка, а потім – Білий дім. Але Америка – це не Трамп. Ось принципова різниця, яку потрібно розуміти. Американський народ уже продемонстрував своє негативне ставлення до внутрішньої та зовнішньої політики Трампа на останніх проміжних виборах до Конгресу. Тому не потрібно ототожнювати позицію чинної адміністрації з позицією всієї країни.

Із січня, як я очікую, Кушнеру доведеться розповідати про свої погляди вже не лише в телевізійних студіях. Його інтерв'ю дало демократам чимало матеріалу для майбутніх слухань. На мою думку, майже кожна його заява може стати приводом для серйозного розслідування.

Я вже неодноразово говорив про своє ставлення до зв'язків Трампа та його оточення з Росією. У мене є серйозні підозри щодо їхніх фінансових інтересів, і саме цим я пояснюю їхню поведінку. Вважаю, що Конгрес повинен з'ясувати, чи існували відповідні фінансові відносини та якими могли бути їхні масштаби.

З погляду Кушнера, Віткоффа чи самого Трампа Путін, по суті, роботодавець. Питання, яке належить з'ясувати Конгресу, – не лише в тому, чи мали вони бізнес-відносини, а й у тому, в яких обсягах. Я думаю, що саме цим багато що пояснюється,

– сказав Каспаров.

Послухайте, що Кушнер говорить про Україну та причини війни. Я намагаюся знайти хоча б якусь принципову відмінність між його твердженнями й тим, що транслюють російські пропагандисти Соловйов та Симоньян. І не знаходжу. Він фактично повторює кремлівські пояснення, не розуміючи справжньої природи російської агресії.

Мене також вражає, що такі люди сприймають міжнародні переговори як звичайну бізнес-угоду. Одна справа – займатися нерухомістю, зовсім інша – вести переговори, які стосуються війни, територій і безпеки мільйонів людей. Кушнер та Віткофф, на мою думку, не мають достатнього розуміння масштабу цих питань.

Згадайте й історію сім'ї Кушнерів. Його батько свого часу відбував покарання у в'язниці, а тепер представляє Сполучені Штати у Франції як посол, призначений Трампом. Для мене це ще один приклад того, як особисті та сімейні зв'язки впливають на кадрові рішення чинної адміністрації.

Особливо показове захоплення Кушнера Путіним як історичною особистістю. Але тут потрібно розуміти, що історичне значення може бути зовсім різним. Гітлер і Сталін також стали історичними постатями, однак це зовсім не означає, що їхня роль була позитивною. Вони увійшли в історію через величезне зло, яке заподіяли людству.

Путін – історична фігура, так само як Гітлер і Сталін. Можна згадати й Калігулу. Багато історичних постатей увійшли в історію, створивши немислиме зло. Ось Путін займає гідне місце в цьому ряду,

– наголосив російський опозиціонер.

Кушнер же намагається представити Путіна великим політиком, із яким нібито надзвичайно складно вести переговори. І таким чином він фактично підвищує власний статус. Адже якщо ти ведеш переговори з неймовірно сильним і геніальним супротивником, то й сам можеш претендувати на особливе визнання.

Чому Кушнер назвав Путіна гросмейстером політики?

Зараз шахові метафори дуже популярні в західному суспільстві. Особливо коли хтось хоче показати, наскільки сильним і хитрим є той чи інший політик. У випадку Кушнера, на мою думку, це насамперед спроба продемонструвати велич Путіна й водночас підняти власне значення.

Я б узагалі не витрачав надто багато часу на це інтерв'ю. Усе, що можна було зрозуміти про підходи Кушнера та Віткоффа, ми вже давно зрозуміли. Значно цікавішим буде те, як зміниться ситуація після початку роботи нового Конгресу та які запитання демократи поставлять представникам президентського оточення.

Чекаємо січня, коли демократи почнуть розслідування. Думаю, Кушнер і Віткофф будуть об'єктами номер один і два. Кушнер у цьому інтерв'ю просто розкрився в усій красі. Віткофф хоча б мовчить і не бігає по студіях, а Кушнер не втримався,

– зазначив Каспаров.

Але мене значно більше хвилює поведінка генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він продовжує намагатися зберегти конструкцію, яка, на мою думку, давно втратила свій початковий зміст. Його компліменти Трампу та постійні спроби переконати європейців орієнтуватися на американського президента викликають у мене серйозні побоювання.

Якщо відбудеться нова військова криза в Європі, а ймовірність такого розвитку подій зростає, я зовсім не впевнений, що Сполучені Штати безпосередньо братимуть участь у бойових діях. Навпаки, мені здається очевидним, що Трамп не захоче віддавати відповідний наказ. Можливо, певні рішення вже передбачені іншими військовими механізмами, але ми цього не знаємо.

Саме тому європейцям потрібно насамперед розраховувати на власні сили. А поведінка Рютте створює враження, що керівництво НАТО досі намагається знайти компроміс із Трампом замість того, щоб готуватися до реальних загроз.

Європа більше не може покладатися на старі гарантії НАТО

Кушнер заявив, що Зеленський має шанобливо розмовляти з Трампом, якщо хоче отримати гарантії безпеки для України. Як Києву діяти в ситуації, коли американський президент ще два роки залишатиметься при владі?

Ніяк не маневрувати. Просто ігнорувати подібні заяви. Трамп залишатиметься у Білому домі, але його можливості шкодити Україні, на мою думку, вже суттєво зменшилися. Після початку роботи нового Конгресу вони можуть скоротитися ще більше.

Звичайно, ситуація для України залишається важкою, навіть критичною. Але вона вже зовсім не така, як приблизно двадцять місяців тому, коли Трамп, Венс та інші представники його політичного руху намагалися чинити максимальний тиск на Володимира Зеленського. Виявилося, що Україна має власні можливості впливати на перебіг подій.

Раптом з'ясувалося, що в України є своя колода карт, причому часто козирна. Україна як вистоювала, так і вистоює. Тому потрібно виходити з реальності, а не намагатися пристосуватися до кожної нової заяви Трампа,

– пояснив Каспаров.

Я переконаний, що Україні не потрібно покладатися на абстрактні гарантії НАТО. Безпеку забезпечують насамперед українська армія та ті союзники, які безпосередньо відчувають російську загрозу. Йдеться про Польщу, країни Балтії, Фінляндію та Швецію. Вони розуміють, що в разі поразки України самі опиняться перед значно серйознішими проблемами.

Усі спроби знайти вирішення нинішньої ситуації в старих міжнародних механізмах, на мою думку, приречені. Я говорив про це ще рік тому на конференції в Галіфаксі й повторю зараз. НАТО формально існує, але його головне історичне завдання – захист Європи від російської агресії – виявилося набагато складнішим для реалізації, ніж очікували.

П'ятий рік триває повномасштабна війна, а якщо рахувати від 2014 року, то російська агресія проти України продовжується значно довше. Водночас у НАТО досі виникають дискусії, чи можна збивати російські ракети навіть над територією держав Альянсу. Постійно звучать побоювання щодо можливої ескалації.

НАТО досі не може вирішити питання, чи збивати російські ракети над своєю територією. Я вже не кажу про Україну. Над власною територією вони обговорюють, чи можна збивати, чи це буде ескалація. Ось усе, що потрібно знати про цю організацію,

– наголосив опозиціонер.

Водночас я бачу певні позитивні зміни в європейській політиці. У Німеччині дедалі частіше звучать рішучі заяви, а Польща та країни Балтії вже давно усвідомлюють характер російської загрози. Проте залишається інерція старого мислення, коли будь-яке рішення необхідно узгоджувати зі Сполученими Штатами.

На нещодавній конференції в Галіфаксі я сказав, що дуже складно знайти політика західніше Польщі, який міг би прямо заявити: Україна повинна перемогти, а Росія – програти. Наступного дня представник уряду Нідерландів, який відповідає за озброєння, згадав мої слова й публічно підтримав саме таку позицію.

Це важливий сигнал, адже з'являються політики, які готові прямо говорити про перемогу України. Вони вже розуміють, що майбутню систему європейської безпеки доведеться будувати інакше.

Під час тієї ж конференції я розмовляв із представником Німеччини. Він пояснював, що країна збільшує оборонні бюджети та планує до 2029-го або щонайпізніше 2030 року підготуватися до можливого військового протистояння з Росією. Але мене вразила сама постановка питання.

Я запитав: ви сказали, що готуєтеся до конфронтації з Росією у 2029 – 2030 роках? Це означає, що ви готуєтеся до поразки України. Тому що якщо Україна виграє війну, ніякої війни з Росією бути не може,

– розповів Каспаров.

Мій співрозмовник розумів цю логіку, але європейським політикам доводиться враховувати настрої виборців. Західніше Польщі усвідомлення неминучості конфронтації з путінською Росією лише поступово формується. На це впливають і російська пропаганда, і внутрішньополітичні процеси, і майбутні вибори.

Найбільшу увагу зараз потрібно приділяти Франції. Адже саме зміни у французькій політиці можуть суттєво вплинути на можливості Європи продовжувати підтримку України.

Путін розраховує на політичний перелом у Франції

Путін намагатиметься використати найближчі місяці, поки Трамп залишається у Білому домі й може створювати проблеми Україні. Його план, на мою думку, абсолютно зрозумілий: завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі та дочекатися виборів у Франції. Найбільші сподівання Кремль пов'язує з можливим приходом до влади Марін Ле Пен.

Фрідріх Мерц уже продемонстрував готовність продовжувати допомогу Україні. Мені особливо сподобалася його жорстка позиція щодо країн, які намагаються блокувати відповідні рішення Європейського Союзу. Якщо окремі держави не хочуть підтримувати спільні рішення, тоді можна порушити питання й про фінансування самого бюджету ЄС, від якого вони значною мірою залежать.

Тому, поки Мерц зберігає значний вплив на європейські рішення, я очікую продовження підтримки України. А ось Франція може стати тим чинником, який змінить нинішню ситуацію.

Чи може Марін Ле Пен розчарувати Путіна? Адже вона вже заявляла, що Кремль не визначатиме майбутнє Франції в НАТО, і не відкидала продовження гуманітарної допомоги Україні та навчання українських військових.

Так, звичайно, така можливість існує. Ле Пен – досвідчена політикиня, яка добре розуміє настрої власного електорату. Її політична база значною мірою сформувалася навколо внутрішніх французьких проблем, тому вона не може просто будувати всю кампанію навколо ставлення до Росії.

Я цілком допускаю, що Ле Пен може розчарувати Путіна. Але ризик залишається, адже ми не знаємо справжньої глибини її зв'язків із російським керівництвом. І потрібно дивитися не лише на її нинішні заяви, а й на те, які рішення вона могла б ухвалювати, перебуваючи при владі.

Гуманітарна допомога та військова підготовка важливі, але для України зараз головним є питання масштабного європейського фінансування. Я оцінюю необхідну підтримку приблизно у 80 мільярдів доларів на рік. Ці гроші потрібні для продовження війни, утримання державної системи та відновлення інфраструктури, яку Росія послідовно руйнує.

Ле Пен може розчарувати Путіна, але це ризик. Ми не знаємо глибини її зв'язків із ним. І зауважте, нас цікавить не гуманітарна допомога, а кредити Євросоюзу. Без приблизно 80 мільярдів доларів на рік від ЄС Україна просто не вистоїть. Фізично потрібні гроші, щоб продовжувати воювати й підтримувати інфраструктуру,

– пояснив Каспаров.

Франція має величезний вплив на європейські фінансові та політичні рішення. Крім того, важливо враховувати питання заморожених російських активів, які зберігаються в системі Euroclear. Ми говоримо про приблизно 210 мільярдів відповідних активів, і рішення щодо них також мають велике значення для України.

Тому поява у Франції президента із суперечливими поглядами на російсько-українську війну може бути небезпечною. Але не потрібно наперед вважати результати виборів визначеними. Перший тур очікується у квітні 2027 року, потім буде другий, а політична ситуація за цей час ще може змінитися.

Ле Пен сьогодні має сильні позиції, однак у французькій політиці з'являються й інші перспективні фігури. Тому я не став би зараз робити остаточні прогнози щодо переможця. Значно важливіше те, що відбудеться до весни безпосередньо у війні та всередині Росії.

Я думаю, що Путін усе ще сподівається на поєднання кількох чинників. Насамперед на продовження руйнування України, а також на зміну політичного балансу в Європі, коли до влади можуть прийти сили, які ставитимуться до російської агресії значно поблажливіше.

Але такі очікування не можуть тривати нескінченно. Російські еліти й населення досі розраховують, що Путін зможе досягти якогось результату. Якщо цього не станеться, його внутрішнє становище може суттєво погіршитися.

У них є загальне відчуття, що Путін зруйнує Україну, потім прийде Ле Пен, з'являться інші його союзники в Європі, і разом із російською військовою машиною вони все-таки зламають Україну. Але ця надія має історично обмежений термін. Путіну потрібен результат у найближчі пів року, тому що далі він почне сильно втрачати,

– наголосив російський опозиціонер.

Європейські політики готуються до нової конфронтації з Росією

Чи може економічна криза в Росії настати раніше, ніж зміниться політична ситуація у Франції? Адже російський бюджет на 2027 – 2029 роки передбачає величезні витрати на війну. Чому західні політики досі не реагують на довгострокові плани Кремля?

Тут потрібно розрізняти об'єктивну оцінку ситуації та те, що політики називають політичною доцільністю. Більшість європейських керівників прекрасно бачать російські бюджети й розуміють, до чого готується Путін. Але є величезна різниця між усвідомленням загрози та готовністю пояснити її власним виборцям.

Особливо це стосується країн західніше Польщі. Протягом багатьох років традиційні політики переконували європейців, що основні проблеми залишаються далеко від них – десь в Африці чи Азії. Європа звикла до відносної стабільності, економічного зростання й відчуття захищеності.

Згадайте модель німецького процвітання, яка сформувалася за Ангели Меркель і згодом поширилася на інші європейські країни. Вона спиралася на три основні елементи: дешевий російський газ, американську систему безпеки, за яку Європі не потрібно було повністю платити, та величезний китайський ринок.

Раптом з'ясувалося, що з російським газом проблеми, за оборону потрібно платити, а з китайським ринком теж виникла напруженість. Традиційний світ, на якому будувалися всі ці політичні зв'язки, фактично зруйнувався. І НАТО виявилося просто папірцем,

– пояснив Каспаров.

Перехід до нової реальності надзвичайно болісний. Він потребує політиків зовсім іншого рівня, готових прямо говорити зі своїми суспільствами про військові загрози та необхідність збільшення оборонних витрат. Але далеко не всі європейські керівники здатні на таку розмову.

Тому сьогодні існує розрив між розумінням того, що конфронтація з путінською Росією може бути неминучою, і тим, як перетворити це розуміння на конкретні політичні рішення. Політики бояться говорити про можливу війну, адже виборці можуть сприйняти такі попередження як нагнітання ситуації.

Я спілкувався в Галіфаксі з канадськими військовими, які пов'язані з підрозділами Канади в Латвії. І помітив суттєву зміну порівняно з минулим роком. Вони набагато реалістичніше оцінюють можливість військового зіткнення, в якому Сполучені Штати можуть не брати безпосередньої участі.

У таких умовах рішення доведеться ухвалювати самостійно. Я навіть відчув, що частина військових уже психологічно готується до такої відповідальності. Вони розуміють, що в разі серйозної російської провокації можуть опинитися перед необхідністю вступити у військове протистояння.

Ніхто не хоче говорити про це публічно. Але усвідомлення того, що Путін не має наміру добровільно зупиняти свою агресивну політику, поступово стає поширеним серед західних військових та політичних еліт.

Розуміння того, що конфронтація з путінською Росією, найімовірніше військова, може бути неминучою, вже є. Питання в тому, як це пояснити виборцям. І, можливо, для цього Європі просто потрібні інші політики,

– зазначив Каспаров.

Росія може спробувати перевірити п'яту статтю НАТО

Після повідомлень про падіння російських ракет у Польщі та нових погроз Естонії з боку Москви виникає питання про готовність НАТО до прямого зіткнення. Що може втримати Путіна від провокації проти однієї з держав Альянсу вже зараз?

Я думаю, що провокації посилюватимуться. Вони вже відбуваються постійно – у повітрі, на морі, у кіберпросторі. Росія намагається перевіряти реакцію західних країн різними способами, але тут важливо розрізняти окремі інциденти та безпосереднє порушення державного кордону військовими силами.

Саме перехід кордону країни НАТО може стати принциповим моментом. Я давно вважаю, що Путін не відмовився від такого сценарію. Його мета полягатиме не обов'язково в масштабному захопленні території, а в демонстрації того, що Альянс не здатен виконувати свої безпекові зобов'язання.

Перехід кордону будь-якої держави НАТО, який не викличе однозначної відповіді всієї організації, означатиме лише одне: цієї організації немає. Путін хоче зафіксувати смерть НАТО вже не просто політично, а фактично,

– наголосив Каспаров.

Цікаво, що Кушнер у своєму інтерв'ю також звернув увагу на трактування п'ятої статті Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що союзники реагуватимуть на напад на одну з держав відповідно до заходів, які кожна з них вважатиме необхідними. І це не обов'язково означає автоматичну пряму участь усіх країн у бойових діях.

Кушнер намагається використовувати таке трактування для пояснення, чому гарантії НАТО нібито не можуть бути достатніми для України. Але ця логіка може бути застосована і до самих європейських держав Альянсу, якщо Сполучені Штати вирішать не вступати у війну.

Коли НАТО створювали у 1949 році, подібних сумнівів практично не виникало. Американські війська перебували в Європі, і всі розуміли, що радянський напад на Західну Німеччину означатиме безпосереднє зіткнення зі Сполученими Штатами. Саме на цьому ґрунтувалося стримування.

Сьогодні ситуація інша. У НАТО є американське військове командування, існують різні плани реагування на можливу агресію. Наприклад, командувач сил НАТО генерал Алексус Гринкевич розповідав про стратегію, яка передбачає швидку відповідь на напад, зокрема удари по військових об'єктах на території Росії.

Але одна справа – розроблена стратегія, зовсім інша – її практичне застосування. Чи повинен американський генерал у критичний момент чекати наказу з Вашингтона? Чи може відповідний дозвіл уже існувати? Ми не знаємо. І я не впевнений, що Путін знає відповіді на ці запитання.

Однак навіть якщо припустити, що Трамп не дозволить американським військам вступити в бій, залишаються інші держави. У Естонії перебувають британські військові, у Латвії – канадські. Є Польща, Фінляндія та інші країни, які безпосередньо відчувають російську загрозу.

Добре, припустимо, Америка промовчала. А що робитимуть британські війська в Естонії, канадська бригада в Латвії, поляки, фіни? Ось тут для Путіна починається ворожіння на кавовій гущі. Він прекрасно розуміє, що його армія сьогодні набагато слабша, ніж раніше,

– пояснив опозиціонер.

Поки Росія веде повномасштабну війну проти України, у неї немає достатньо ресурсів для великої операції з метою захоплення Таллінна. А ось для обмеженої провокації сили можуть знайтися. Проте результат такого кроку залежатиме від реакції європейських союзників.

Якщо відповідь виявиться рішучою, наслідки для Путіна можуть бути надзвичайно серйозними. Замість демонстрації слабкості НАТО він може спровокувати військові дії, до яких сама Росія зараз не готова. Кремль повинен враховувати не лише можливості власних військ, а й потенційні дії Польщі, Фінляндії та інших держав.

У Путіна залишається ядерний аргумент, але й тут є обмеження. Китай неодноразово виступав проти застосування ядерної зброї, і Москва змушена враховувати позицію Сі Цзіньпіна. Тому навіть спроба ядерного шантажу не гарантує Кремлю бажаного результату.

Я переконаний, що східноєвропейські держави чинитимуть опір російській агресії. Щодо британців і канадців у мене також є інтуїтивне відчуття, що вони не залишаться осторонь. Але хочу підкреслити: це моя оцінка, а не інформація про якісь конкретні рішення урядів.

Путіну дуже заманливо зайти, трохи повоювати, показати, що НАТО немає, і повернутися назад. Але наслідки можуть бути катастрофічними. Саме тому він зараз і прораховує: наважуватися чи ні,

– сказав Каспаров.

Китай використовує Путіна у власних інтересах

На саміті в Шеньчжені 18 – 19 листопада Сі Цзіньпін приділив Трампу значно більше протокольної уваги, ніж Путіну. Як Китай використовує російського диктатора у відносинах зі Сполученими Штатами?

Так само, як використовують сильну карту в колоді. Сі Цзіньпін зараз сам роздає карти, визначає правила гри та намагається отримати максимальну вигоду. Путін, можливо, залишається однією з найважливіших карт у його руках, але в цій системі він лише підручний китайського лідера.

На мою думку, сьогоднішня путінська Росія фактично стала васалом Китаю. І якби Пекін справді захотів припинити війну проти України, він мав би достатньо важелів, щоб змусити Москву змінити свою поведінку. Але Китаю ця війна вигідна, адже вона збільшує можливості Сі Цзіньпіна торгуватися зі Сполученими Штатами та іншими західними державами.

Сьогоднішня путінська Росія є васалом Китаю. Якби Китай хотів закінчити війну, вона б закінчилася завтра. Але Китаю ця війна потрібна, тому що вона підвищує можливості Сі Цзіньпіна торгуватися з Трампом і всім західним світом,

– наголосив Каспаров.

Саміт у Шеньчжені дуже добре продемонстрував співвідношення сил. Для Сі Цзіньпіна це був величезний зовнішньополітичний і внутрішньополітичний успіх. Він приймав гостей на власній території, визначав формат зустрічей і показував, що саме Китай відіграє головну роль.

Натомість візит Трампа я оцінюю як серйозну невдачу для Сполучених Штатів. Американський президент знову продемонстрував готовність шукати особисті вигоди та політичні дивіденди. У мене також є запитання щодо того, які економічні домовленості могли укладати люди з його оточення поза публічною частиною переговорів.

Зокрема, мене непокоїть ситуація навколо NVIDIA та торгівлі високотехнологічними чипами, які можуть потрапляти до китайського військового сектору. Я підозрюю, що в цих питаннях американська адміністрація могла керуватися інтересами, які не завжди збігаються з національними інтересами США. Але масштаб і характер можливих домовленостей ще потрібно з'ясувати.

А тепер подивіться на Путіна. З погляду протоколу його поставили в значно менш вигідне становище, ніж Трампа. Але я переконаний, що російський диктатор погодився на це свідомо, адже для нього важливішим був сам факт участі у тристоронній зустрічі.

Російська пропаганда не показуватиме глядачам усі незручні протокольні деталі. Вона демонструватиме одну картинку: Путін сидить за одним столом із керівниками США та Китаю, нібито на рівних вирішуючи світові питання. Саме це потрібно для підтримання його статусу в очах російської бюрократії та еліт.

Путін готовий витерпіти будь-яке приниження заради цього фото. Для нього головним був стіл на трьох. Він показує своїй бюрократії: я сильний, я вирішую світові питання разом із головними лідерами планети. Усе інше його не хвилює,

– пояснив російський опозиціонер.

Крім того, Путін розуміє, наскільки важливо зберігати підтримку Пекіна. Поки Китай стоїть за Росією, Кремль має можливість продовжувати війну. А без цієї війни влада самого Путіна, на мою думку, може дуже швидко втратити свою основу.

Війна вже стала частиною його політичної легітимності. Він побудував навколо неї всю систему утримання влади, тому добровільно відмовитися від конфронтації не може. Навіть якщо з'являтимуться тимчасові домовленості про припинення вогню, я вважаю їх малоймовірними й не очікую, що вони означатимуть справжнє завершення російської агресії.

Поки Путін при владі, війна триватиме. Війна проти України як частина війни проти всього вільного світу для нього життєво необхідна. Вона вже настільки вросла в його систему влади, що припинення війни для нього практично неможливе,

– переконаний Каспаров.

Можлива угода з російськими активами викликає підозри

Близький до Трампа мільярдер Тодд Боелі, за повідомленнями, може отримати закордонні активи "Лукойлу" в межах угоди на 16 мільярдів доларів, використавши заморожені кошти. Чи означає це, що США посилюють контроль над російськими енергетичними активами?

Знову-таки, я б не говорив про Америку як державу. Йдеться про людей із оточення Трампа. І, на мою думку, це може бути частиною тих економічних домовленостей, які Кушнер та Віткофф обговорювали під час своїх контактів.

Потрібно насамперед розібратися зі структурою власності. Якщо активи переходять під контроль американських інвесторів, це може створити можливості для їхнього виведення з-під певних санкцій. Але хто насправді контролюватиме ці підприємства й отримуватиме кінцевий прибуток?

Я думаю, що в такій угоді може бути не просто подвійне, а багатошарове дно. Необхідно з'ясувати, що саме залишиться від активів "Лукойлу", хто стане їхнім власником і які економічні інтереси стоять за відповідними рішеннями.

Треба розбиратися, хто зрештою виявиться головним бенефіціаром. Думаю, там буде багато запитань. І саме про це, на мою думку, говоритимуть у Конгресі США. Від цієї угоди йде дуже сильний запах корупції, але потрібно дочекатися розслідувань і слухань,

– зазначив Каспаров.

Я не думаю, що зараз варто робити остаточні висновки щодо наслідків цієї можливої угоди. Але її обставини точно заслуговують на перевірку з боку американських законодавців. Після початку роботи нового Конгресу, як я сподіваюся, подібні питання стануть предметом значно серйознішої уваги.

Україна стала технологічним партнером Заходу

Сили оборони України завдають ударів по Кримському мосту, російських НПЗ та інших об'єктах далеко від фронту. Чи повинна Україна відмовитися від обмежень щодо військових цілей, зокрема самого Путіна?

Питання вибору конкретних цілей я залишаю військовим. Я не знаю всіх обставин планування операцій, вартості засобів ураження та їхньої військової доцільності. Але з політичного погляду вважаю, що Україна повинна мати можливість повноцінно захищатися під час війни.

Наскільки я бачу, українські військові зараз досить ефективно використовують власні засоби. Економічні збитки для Росії значні, а географія українських операцій постійно розширюється. Але є ще один результат, який я вважаю не менш важливим за безпосередні втрати російської економіки.

Україна здобула повагу західного світу як високотехнологічна держава. Я особливо відчув це під час нещодавньої конференції з безпеки в канадському Галіфаксі. Там традиційно беруть участь великі українські делегації, але цього року українська присутність була особливо помітною.

Найважливіше, що Україна була представлена не лише політиками та військовими, а й виробниками сучасного озброєння. Наприклад, була компанія Fire Point, виступала Ірина Терех. Також були представники команд, які створюють українські морські дрони.

Мені навіть дали можливість трохи попрацювати з одним із дронів. За іронією долі, це відбулося того самого дня, коли з'явилися повідомлення про ураження російського "Меркурія". Звичайно, я до цієї операції жодного стосунку не мав. Але вона дуже добре продемонструвала, чому ставлення до України змінюється.

Це вже не поблажливе ставлення: ви жертви, вам потрібно допомагати. Зараз це партнерство. Коли великі канадські бізнесмени, керівники компаній і генерали розмовляють з українськими розробниками, вони говорять із ними на рівних. Україна стала реальним технологічним лідером вільного світу у виробництві нових видів озброєння,

– наголосив Каспаров.

Звичайно, від міжнародного визнання до перемоги у війні ще потрібно пройти значний шлях. Насамперед необхідно масштабувати виробництво. Якщо сьогодні йдеться про кілька мільйонів дронів на рік, то для майбутніх потреб потрібно довести ці обсяги до 10 – 15 мільйонів. А це потребує великих фінансових ресурсів.

Але розуміння того, що Україна є одним із найважливіших чинників безпеки Заходу, вже сформувалося. Ідеться не лише про нинішню війну проти Росії, а й про майбутні виклики, зокрема можливе протистояння з Китаєм. Українські технології та бойовий досвід можуть бути надзвичайно важливими для західних союзників.

Україна здобула це місце величезною ціною й продовжує її платити. Але тепер вона має зовсім інші можливості для співпраці зі своїми партнерами. І це дозволяє ставити значно амбітніші завдання.

Дуже показовою стала операція проти Кримського мосту. Згадайте, що раніше одним із неофіційних аргументів проти передавання Україні ракет Taurus було твердження, що крилатими ракетами практично неможливо зруйнувати таку складну конструкцію. Мовляв, для цього потрібна балістична зброя, якої в європейських союзників немає.

Україна продемонструвала, що сучасні технології дозволяють проводити надзвичайно точні й складні операції. Поєднання різних систем, подолання російської оборони та точність ураження засвідчили новий рівень українських військових можливостей.

Рівень операції був феноменальний. Виявилося, що можна дуже точно влучити, використовуючи різні системи, подолати оборону й досягти результату. Україна фактично зруйнувала це технологічне табу,

– пояснив російський опозиціонер.

Мене навіть вразила реакція російських провоєнних блогерів. Частина з них фактично визнала високий рівень української операції та порівнювала його з діями російського командування. Особливо на тлі того, що російська армія продовжує атакувати цивільні об'єкти в Україні.

Тому я переконаний, що технологічні можливості України разом із підтримкою західних партнерів дозволятимуть проводити дедалі складніші операції. І Путін, на мою думку, вже починає усвідомлювати, наскільки сильно змінилося співвідношення технологічних можливостей.

Путін не зупинить війну через економічні проблеми

Путін бачить українські удари по російських об'єктах, але продовжує демонструвати впевненість у власній силі. Як ви вважаєте, що він насправді відчуває?

Я не знаю. Я не психолог і не хочу вдавати, що можу точно пояснити внутрішні переживання диктатора. Але розумію інше: Путін не бачить для себе можливості добровільно припинити війну. Вся його система утримання влади побудована на постійній конфронтації.

На 10 грудня у нього, наскільки я знаю, запланована чергова "пряма лінія". Думаю, там знову буде кілька годин нескінченних заяв і пояснень. Можливо, серед усього цього ми зможемо знайти окремі натяки на те, як саме Путін оцінює нинішню ситуацію.

У нього немає іншого виходу – він воюватиме до кінця. Уся його концепція утримання влади базується на конфронтації з усім світом. Тому не потрібно розраховувати, що об'єктивні обставини самі по собі змусять його зупинитися,

– сказав Каспаров.

Навіть економічні проблеми, які накопичуються в Росії, не обов'язково приведуть до припинення агресії. Путін може продовжувати війну, попри погіршення економічної ситуації, якщо вважатиме, що саме від цього залежить збереження його влади.

Мене, до речі, здивувало нещодавнє інтерв'ю Анатолія Чубайса, який почав розповідати, наскільки добре справи в російській економіці. Складається враження, що він намагається знову повернутися до кола людей, прихильних до Кремля.

Але незалежно від подібних заяв потрібно розуміти, що Путін не збирається добровільно завершувати війну. І розраховувати лише на економічне виснаження Росії як на гарантований механізм припинення бойових дій я б не став.

Вирішальний термін для Кремля спливає до червня 2027 року

Що може стати останньою краплею для оточення Путіна та російських силовиків? За яких обставин вони можуть вирішити, що для власного виживання необхідно усунути диктатора від влади?

Я не можу назвати конкретний момент, коли це може статися. Але зрозуміло, що ідеальним результатом було б повернення українського прапора до Севастополя. На мою думку, така подія означала б завершення політичного життя Путіна й могла б мати для нього значно тяжчі наслідки.

Якщо українським військовим вдасться остаточно вивести з ладу залізничну частину Керченського мосту, це стане ще одним надзвичайно сильним ударом по його позиціях. Я думаю, що в певних колах російської еліти вже починають замислюватися про можливі наслідки подальших невдач Кремля.

Ідеальним є український прапор у Севастополі. Це завершує і політичне, і біологічне життя Путіна. Якщо вдасться добити ще й залізничну частину Керченського мосту, це буде ще один цвях у кришку його труни,

– вважає Каспаров.

Повертаючись до початку нашої розмови, я думаю, що в Путіна залишається приблизно пів року, щоб спробувати переломити ситуацію. Якщо читати навіть російські провоєнні ресурси, можна побачити, що там досі вірять у можливість певного перелому. Але розрахунок уже не зводиться до перемоги безпосередньо на полі бою.

Наскільки я розумію настрої цих людей, вони усвідомлюють, що здобути вирішальну військову перемогу над Україною Росія вже не може. Тому Кремль робить ставку на інший сценарій – комплексний політичний, економічний та психологічний тиск.

Насамперед ідеться про продовження масованих атак по українській енергетиці, водопостачанню, електромережах та системах опалення. Росія намагатиметься використати зимовий період, щоб створити максимально важкі умови для українського населення й посилити тиск на українську державу.

Другий важливий елемент – очікування політичних змін у Європі. Кремль сподівається, що французькі вибори приведуть до послаблення європейської підтримки України. Паралельно Росія продовжуватиме гібридні операції, диверсії та інформаційні кампанії, спрямовані на руйнування єдності західних країн.

Цей сценарій значно ближчий до мислення Путіна як вихідця з КДБ, ніж класична військова стратегія. Він розраховує не стільки перемогти українську армію в прямому протистоянні, скільки одночасно зруйнувати українську інфраструктуру, виснажити суспільство й дочекатися вигідних для себе політичних змін за кордоном.

Але можливості для реалізації такого плану обмежені в часі. Кремлю необхідно отримати результат до завершення французького виборчого циклу, коли стане зрозуміло, чи справдилися його політичні сподівання. Якщо цього не відбудеться, внутрішні проблеми російського режиму можуть значно посилитися.

Якщо до червня наступного року Путін не доб'ється вирішального перелому – політичного, морально-політичного та економічного руйнування України, – можна буде сказати, що війну для нього об'єктивно програно,

– підсумував Каспаров.

Каспаров пояснив залежність Путіна від Китаю: дивіться відео