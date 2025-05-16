На тлі заяв про розмови з Трампом: Пєсков анонсував важливий дзвінок Путіна

Дмитро Пєсков поговорив зі ЗМІ. Деталі його заяви передає 24 Канал.

Коментар речника Кремля стосувався заяви Трампа про майбутню зустріч з Путіним. Трамп не назвав її терміни. Також у схожому ключі висловився і Марко Рубіо.

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Що кажуть у Кремлі про зустріч з Трампом

Пєсков згоден, що зустріч Трампа та Путіна стане вирішальною.

Безумовно, контакти президента Путіна та Трампа надзвичайно важливі у контексті українського врегулювання,

– сказав він.

Спікер теж не вказав приблизні терміни такого візиту. Пєсков пояснив, що зустрічі на найвищому рівні ретельно готують.

Але Кремль не виключає, що Путін проведе "міжнародну телефонну розмову" 16 травня.

Цікаво, що Трамп уже три дні поспіль говорить про те, що має зустрітися з Путіним. Але президент США не став летіти до Туреччини, щоб узяти участь у переговорах. Він пояснив, що хоче побачити новонародженого онука, тож повертається у США.