Путін може їх дотиснути, – Клімкін про залучення Киргизстану та Таджикистану до війни
Росія може залучити Киргизстан та Таджикистан до повномасштабної війни з Україною. Глава Кремля цілком зможе дотиснути ці країни до цинічної агресії.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, російський диктатор може це зробити суто формально і символічно.
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Клімкін: Таджикистан – реальний раб Росії
Клімкін зауважив, що Киргизстан та Таджикистан не мають жодного стосунку до миротворців. Це лише намагання президента країни-агресорки показати, що його хтось підтримує у цьому світі.
Путін може їх дотиснути, щоб вони дали декілька підрозділів і повдівали "блакитні шоломи",
– наголосив він.
Як підкреслив колишній очільник українського МЗС, Володимир Путін може "погратися" з так званими "миротворцями" ОДКБ. Зокрема, з Казахстаном, який не знати, чи підтримає режим Кремля.
"Касим-Жомарт Токаєв перебуває під значним тиском. Йому Путін допоміг все ж таки (здобути – 24 канал) владу у Казахстані. Як він себе поведе – дуже важко передбачити", – пояснив Клімкін.
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Проте, на думку колишнього міністра закордонних справ, "реальним рабом" Росії є саме Таджикистан. "Оскільки в плані безпеки повністю залежить від ОДКБ", – додав він.
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