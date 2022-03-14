Путін може заморозити конфлікт, залишивши сухопутний вихід до Криму, – СБУ

Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України. Цілком імовірно, що він може заморозити конфлікт.

Натомість він спробує залишити собі Донецьк, Луганськ, Херсон, Маріуполь. Так вважає генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Так Путін хоче зробити собі сухопутний вхід до Криму. Однак ніхто не каже, що ми залишимось без моря і будемо просто спостерігати, як Азовське море зникає. Ми йтимемо до перемоги.

Спочатку у них була думка, щоб взагалі відділити Україну від моря. Зробити сухопутний прохід з Росії аж до Придністров'я,

– зазначив Ягун.

Для кремлівського диктатора це означає мати можливість, можливо, розвивати наступну "операцію" на Молдову.

"У них (росіян – 24 канал) величезна проблема з Молдовою, тому що вони розуміють, що ще рік-два і Модова взагалі зникне з їхнього поля впливу", – додав він.

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