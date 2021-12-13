Путін мститься мені, – Саакашвілі звернувся до українців

Міхеіл Саакашвілі заявив, що перебуває "в катівнях грузинського олігарха Іванішвілі" за наказом Володимира Путіна. Мовляв, саме російський президент озлоблений на нього.

Таку інформацію Саакашвілі зазначив у своєму зверненні до українців. За його словами, Путін має мету – помститися йому.

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"Путін мститься за те, що я не дав йому захопити мою країну у 2008 році, що провів найуспішніші реформи в Грузії та почав допомагати проводити їх в Україні. За те, що завадив його планам в Одесі", – запевнив грузинський політик.

Саакашвілі: Я був дуже близьким до смерті

Він також розповів, що голодував 50 днів, а його у в'язниці били та катували протягом кількох тижнів.

Я був дуже близьким до смерті. Коли у в'язниці після катувань знепритомнів протягом 20 хвилин був у напів коматозному стані – мене врятувала реаніматолог, яка випадково опинилася поруч,

– сказав Саакашвілі.

Він додав, що найбільш образливим моментом для нього був той, коли на акції за нього поліція полювала за українськими прапорами. Попри це, політик закликав українців підтримувати його.

Саакашвілі у в'язниці: коротко

Міхеіл Саакашвілі в ніч на 29 вересня повернувся до Грузії.

Згодом стало відомо, що він сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Політика одразу ж затримали і відвезли до в'язниці у Руставі.

Саакашвілі оголошував голодування, через що його стан здоров'я суттєво погіршився.

Прихильники Саакашвілі влаштовували акцію протесту. Однак правоохоронці активістів затримували.

Повний текст публікації на сторінці Міхеіла Саакашвілі:

Звернення до українців

"Дорогі українські співгромадяни! Я вже кілька місяців перебуваю в катівнях грузинського олігарха Іваншвілі, який закрив мене за наказом Володимира Путіна.

Путін мститься за те, що я не дав йому захопити мою країну у 2008 році, що провів найуспішніші реформи в Грузії та почав допомагати проводити їх в Україні. За те, що завадив його планам в Одесі.

Я голодував 50 днів. Мене били, катували протягом кількох тижнів (це все документовано Amnesty International), українським та грузинським Омбудсманами, і кадри побиття були опубліковані.

Я був дуже близьким до смерті. Коли у в'язниці після катувань знепритомнів протягом 20 хвилин був у напів коматозному стані – мене врятувала реаніматолог, яка випадково опинилася поруч.

Незважаючи на всі тортури та повністю політичні зрежисовані процеси (це оцінка Amnestyта інших компетентних організацій) – я не зламався.

Найбільше для мене було образою, коли на численній акції на мою підтримку поліція полювала за українськими прапорами і з розлюченістю їх топтала.

Я звертаюся до вас за підтримкою. Приєднуйтесь до кампанії #FreeMisha на Фейсбук, наклейками на машинах та будинках!

Люблю вас!”