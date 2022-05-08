Путін надіслав цинічні привітання "з днем перемоги", зокрема й Україні

Цинізм кремлівського диктатора не має меж. Напередодні "дня перемоги" він надіслав іноземним країнам вітання зі "святом". І навіть надіслав його Україні.

Очільник кремля розіслав "привітання" пострадянським країнам, але й навіть квазіутворенням в Україні та Грузії. І навіть власне Україні й Грузії, про це йдеться на сайті російського диктатора.

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І що там каже кремлівський диктатор

Поки весь цивілізований світ 8 травня згадує пам'ять жертв найкривавішої війни в історії людства, у Росії "побєдобєсіє" набирає обертів.

Очільник кремля цинічно згадав про якесь міфічне "братерство" і "дружбу". Окремо Путін надіслав "привітання" квазіреспублікам та її ватажкам, де не менш ганебно порівняв терористів та окупантів з тими, хто боровся проти нацизму, спаплюживши пам'ять учасників Другої світової війни.

Своє "привітання" кремлівський диктатор надіслав лідерам і народам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану. "Лист" від Путіна отримали квазіутворення в Грузії та Україні. Однак найбільш цинічним у цьому є "Привітання" народам Грузії та України.

Путін навіть "звернувся" до українських ветеранів Другої світової. Убивця їхніх онуків та правнуків не обійшовся без своїх традиційних вигадок про "нацизм в Україні".

Окремо на сайті Кремля опублікували ще більш цинічне звернення "до ветеранів та українців", де Путін просто пробив дно, побажавши українцям "мирного і справедливого майбутнього".