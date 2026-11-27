Володимир Путін 27 листопада в Сєвєродвінську провів нараду щодо розвитку Військово-морського флоту Росії. Диктатор наказав модернізувати озброєння субмарин для завдань у будь-якій точці Світового океану.

Військова нарада відбулася після церемонії підняття прапора на атомному підводному човні "Перм", який має увійти до складу Тихоокеанського флоту, повідомляють росЗМІ. Диктатор заявив, що надводні та підводні сили країни мусять володіти потужним озброєнням для ураження стратегічних об'єктів супротивника.

Які плани у Путіна

За словами глави Кремля, характер морських боїв суттєво змінюється, тому будівництво нових підводних човнів потребує постійного покращення характеристик далекобійної зброї та протикорабельних ракет.

Потрібно володіти серйозною ударною протидією, щоб ефективно стримувати морське угруповання супротивника та уражати його стратегічні об’єкти,

– заявив Путін.

Він наголосив, що оновлення озброєння має забезпечити російському флоту можливість виконувати бойові місії у будь-якому районі планети. Для досягнення цієї мети диктатор також закликав залучати до оборонного сектору високотехнологічний приватний бізнес.

Нові погрози Кремля пролунали на тлі розширення географії ударів по російському флоту далеко за межами Чорного моря. Зокрема, 21 листопада у Фінській затоці було атаковано суховантажне судно Sparta II, а вже 22 листопада біля берегів Лівії під удар потрапили два російські судна, включно з корветом "Меркурій", відповідальність за ураження якого взяла на себе Україна.

Раніше глава Кремля вже заявляв про готовність вести морське протистояння в будь-яких акваторіях, допускаючи дії свого флоту в Атлантичному, Тихому й Індійському океанах.

До слова, раніше диктатор також погрожував Україні ударами у відповідь через систематичні атаки на нафтопереробні підприємства.