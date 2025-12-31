Путін наказав у 2026 році розширити "буферну зону" в Україні: про які області йдеться
- Володимир Путін наказав у 2026 році розширити "буферну зону" на північному сході України в Сумській та Харківській областях.
- Київ відкидає цю концепцію та вважає її виправданням для подальшого просування російських військ вглиб української території.
Очільник Кремля Володимир Путін наказав у 2026 році розширити так звану "буферну зону" на північному сході України. Ці заяви пролунали на тлі обіцянок Росії відповісти на нібито спробу "атаки" на резиденцію Путіна
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Які плани має ворог?
За словами начальника генерального штабу Росії, йдеться про "буферну зону" в Сумській та Харківській областях. Він також повідомив, що проінспектував угруповання військ "Північ", яке діє на цьому напрямку. Це угруповання було сформоване на початку 2024 року.
Варто зазначити, що заяви Герасимова пролунали після обіцянок Росії відповісти на те, що вона назвала "спробою атаки на резиденцію Путіна".
Раніше кремлівський диктатор вже неодноразово подавав ідею "буферної зони" як спробу відтиснути українські війська та озброєння далі від кордону. Путін посилався на нібито обстріли та атаки дронів по прикордонних регіонах, зокрема Бєлгородській і Курській областях.
У відповідь Київ відкидає цю концепцію та називає це спробою виправдання подальшого просування російських військ углиб української території.
Ситуація на Сумщині залишається напруженою
Наприкінці грудня російські військові зайшли у село Грабовське на Сумщині та вивезли звідти понад 50 цивільних, також у полон потрапили наші військові. Зараз у селі тривають бої, окупанти намагаються просуватися.
Аналітики DeepState зазначили, що ворог досить легко зайшов в село, адже цю ділянку фактично не обороняли. Військові нібито давали місцевим свою зброю та не реагували на ворожі дрони.
Наразі активні бойові дії на Сумщині точаться в районах поблизу Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного та Кіндратівки.