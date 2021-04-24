Головний казкар опублікував указ: як Путін вирішив взяти на олівець друзів і ворогів

Список дружби і ворожнечі. Коли діти нашої країни готувалися до сну, близько до часу передачі "На добраніч, малюки!", головний казкар країни Путін опублікував указ. Далі читайте російською.

Он предписал правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".

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Много времени уйдет – получится слишком длинный список.

Надо было дать иное указание – установить список дружественных нашей стране государств.

Здесь и трудиться особо не надо, Мишустин быстро набросал бы на бумажке – Южная Осетия, Абхазия, Венесуэла, ДНР-ЛНР, Приднестровье. Еще Науру (если заплатить).

Путин решил составить списки друзей и врагов / Фото provse

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Вот эти ребята – "свои в доску".

Все остальные в той или иной степени безоглядно дружиться не готовы.