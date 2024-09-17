Указом про збільшення армії: нардеп пояснив, яку проблему намагається розв'язати Кремль

Росія збільшує чисельність своєї армії через шалені втрати на війні проти України. Ряди ворожого війська поповняться на кілька сотень тисяч бійців.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився народний депутат, секретар Комітету Верховної ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він пояснив, чому Росія переводить людей з інших підрозділів у піхоту.

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Ким Росія може поповнити армію

Костенко пояснив, що в кожній країні кількість військовослужбовців обмежена законодавством. В Україні оголошена мобілізація, тому можемо скільки завгодно набирати бійців. Водночас у Росії, аби найняти вояк та витрачати на них бюджет, необхідно внести їх до закону та врегулювати указом президента.

Кремль намагається компенсувати серйозні втрати на війні проти України, тому активно поповнює ряди війська, вважає народний депутат. Як відомо, диктатор Владімір Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч. Загальна ж кількість військовослужбовців становить 1,5 мільйона осіб.

Зауважте! З початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Росія зазнала значних втрат особового складу, зокрема, близько 600 тисяч російських військових вбиті та поранені. Про втрати України – читайте за посиланням.

Росія може передислокувати контрактників з Далекого Сходу на фронт в Україну. Натомість замінить їх строковиками, які будуть охороняти певні об'єкти на кордоні з Китаєм та іншими сусідами.

Те, що Росія переводить людей з іншими військово-обліковими спеціальностями в піхоту – це проблема обох армій, тому що зараз мобілізаційного ресурсу немає. У нас такі ж проблеми були, ми про це чули й також заявляли. Коли не було достатньої кількості військовослужбовців, ми проводили аудит, аби замістити підрозділи, які зазнають втрат. Ми це робили не від хорошого життя, не було ким захищати країну,

– підкреслив Роман Костенко.

Водночас Росія – агресор. Якщо вона вдається до таких дій, це також свідчить про те, що в них є проблеми. Росіяни усіляко намагаються їх розв'язати, щоб не дійти до мобілізації чи залучення строковиків до ведення бойових дій.