Путін намагатиметься вийти з України до жовтня, – Давидюк назвав причину

Вже восени Україна почне активно отримувати зброю від США по ленд-лізу. Тож, в Росії, ймовірно, вирішать до цього часу покинути Україну. Експерти припускають, що це треба очікувати до жовтня.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. На його думку, Росія буде рухатися виключно по своєму сценарію, а потім в якийсь момент, окупувавши частину територій, спробує вийти, як зробила це на Зміїному.

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Давидюк припускає, що росіяни скажуть, мовляв "операцію" завершено, вони йдуть додому, а якщо Україна буде "провокувати війну", то вони оголосять мобілізацію.

За словами політолога, такий сценарій виглядає реалістично, і Путін на нього дуже розраховує.

Тим більше, Путіна піджимає час. Жовтень – це період отримання сучасної та потужної зброї по ленд-лізу, і глава Кремля цього боїться. Тому Путін буде намагатися вийти з України до жовтня,

– вважає Давидюк.

На його думку, це одна з причин того, що будуть реалізовані певні події зі сторони Росії.

До слова, Україна ще не отримувала американського озброєння за ленд-лізом. У РНБО припускають, що поставки можуть розпочатись у період з липня по вересень.

А військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що зараз ленд-ліз перебуває на стадії підготовчих процедур. На його думку, американська зброя нам почне надходити до жовтня.

Що відомо про ленд-ліз для України: основне

Ще 9 травня президент Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який передбачає постачання високотехнологічної зброї.

В Офісі Президента одразу заявляли, що постачання озброєння буде можливе не раніше ніж через місяць після підписання цього документа.

В рамках озброєння по ленд-лізу для України передбачено 15 – 20 мільярдів доларів. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що українське керівництво дуже добре працює, проте точної інформації про те, яка буде зброя, немає.

До слова, 30 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет допомоги. В нього увійдуть системи ППО, більше артилерії та боєприпасів. Окрім того, у списку – контрбатарейні радари та ракети до HIMARS.

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