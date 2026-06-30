Дрони, дефіцит палива і мовчання Кремля: як Путін приховує правду про війну, – NYT

Диктатор Путін роками намагався ізолювати російське суспільство від реальних наслідків війни проти України, замовчуючи удари по території своєї країни. Однак із посиленням атак розрив між офіційною риторикою Кремля та реальністю стає дедалі очевиднішим для окупантів.

Про це повідомили в NYT.

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Як Путін намагається "приховати війну"?

Путін після ударів 18 червня звинуватив Захід у спробах дестабілізувати російське суспільство через атаки безпілотників і знищення інфраструктури. Водночас він не згадав про дефіцит палива, який фіксувався щонайменше у 56 регіонах країни.

Згодом диктатор визнав проблему нестачі пального та заявив про необхідність "системних заходів" для стабілізації постачання, зокрема для потреб сільського господарства, підкресливши, що над вирішенням ситуації нібито "працюють відповідні відомства".

Президент Росії не починав підготовку укриттів на випадок нових атак, тоді як у Підмосков'ї влада заявила, що не розкриватиме розташування бомбосховищ і не вмикатиме сирени, пояснюючи це відсутністю воєнного стану.

Також у низці регіонів Росії перестали вмикати сирени під час повітряної тривоги. В уряді зазначили, що такі рішення спрямовані "для запобігання паніки та майбутніх травм".

В окупантів таке рішення викликало шок, а деякі мешканці Росії згодом почали скаржитися, що SMS-попередження про небезпеку часто приходять із запізненням або не надходять взагалі.

Російська політична влада зараз зосереджена лише на картинках у новинах. Вони не хочуть створювати величезну паніку, яку потім можуть показати місцеві новини,

– заявила викладачка Вищої нормальної школи у Парижі Олександра Архіпова.

За словами Архіпової, чиновники та державні ЗМІ використовують заплутані та оманливі мовні формулювання для опису подій, пов'язаних із війною.

Вона також навела приклад, що на початку війни магазини, які були закриті через санкції, часто позначали як "закриті з технічних причин" протягом місяців або навіть років.

Під час закриття московських аеропортів через атаки українських БпЛА офіційні повідомлення уникають прямого пояснення причин і говорять про "затримки рейсів" або "прийом літаків за домовленістю".

Пасажирам при цьому нічого не пояснюють. Архіпова називає це "нейтралізацією" – навмисно розмитою мовою, яка дозволяє здогадуватися про події, але не дає чіткого розуміння того, що саме сталося.

У виданні наголосили, що висхідний розрив між тим, що росіяни бачать у реальності, і тим, що їм повідомляє влада, є проблемою для Кремля. Водночас це навряд чи суттєво похитне контроль влади.

У разі продовження атак БпЛА Кремль, ймовірно, спробує використати їх для посилення антизахідних та антиукраїнських настроїв і як привід для подальшої ескалації конфлікту.

Що ще відомо про пропаганду Москви?

Російський диктатор Володимир Путін 28 червня виступив на передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія". Під час своєї промови він виголосив низку заяв про "непереможність" його окупантів на фронті та загрози з боку Заходу.

Після прибуття на з'їзд, Володимир Путін розпочав свій виступ з того, що назвав нинішній час "доленосним" та "нестабільним" для Росії та світу. А його країну нібито не можуть перемогти на полі бою.

Російський диктатор каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається". Він також звинуватив Україну в ударах по цивільних об'єктах і відкритому вербуванні людей для скоєння терактів та диверсії.