Під жорстку заборону в медіа та навіть в інтернеті потрапили згадки про логістику, маршрути, склади і навіть реальних покупців російської нафти. Офіційна причина таких дій Кремля – це "недружні дії США", але справжня причина інша: це панічний страх перед реальністю, яку більше неможливо приховувати. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що саме намагаються сховати від світу

Під грифом "секретно" тепер перебувають обсяги виробництва – тобто, скільки палива реально випускають російські заводи після ударів українських дронів. Також заборонено публікувати будь-яку інформацію про логістику та маршрути переміщення нафтопродуктів.

Повністю закрили й дані про стан інфраструктури: всю інформацію про склади, нафтобази, транспорт та справжні масштаби руйнувань. Окрім того, Путін намагається приховати експортні потоки – хто ще досі купує російське пальне на тлі санкцій та дефіциту всередині самої Росії.

Чого насправді боїться Путін

По-перше, у Кремлі панічно бояться правди про наслідки ударів Збройних Сил України. Систематичні атаки наших безпілотників по російських НПЗ завдають колосальних збитків. Статистика падіння видобутку та переробки стала настільки токсичною, що лякає і внутрішнього споживача, і власні еліти, і самого диктатора.

По-друге, влада хоче приховати масштабну паливну кризу всередині країни. Ми вже давно бачимо довжелезні черги по пальне у російських регіонах, через що кремлівський уряд змушений продовжувати заборони на експорт.

Закриття даних – це спроба уникнути паніки серед населення та неконтрольованого зростання цін.

По-третє, крах "енергетичної наддержави" боляче б'є по пиці самого Путіна. Він десятиліттями будував міф про непорушність російської нафтової труби, а коли цей міф палає на складах у Краснодарському краї чи інших регіонах, єдиний вихід для нього – просто накинути інформаційну паранджу.

Ілюзія контролю замість економіки

Цей новий указ – найкраще свідчення того, що санкції та операції Сил оборони України б'ють точно в ціль. Кремль більше не змагається за економічні показники.

Російський режим зараз бореться лише за збереження ілюзії контролю. Утім, що менше цифр надходить у відкритий доступ, то глибша системна криза насправді вирує в паливно-енергетичному комплексі ворога.