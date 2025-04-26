Напевно, у Путіна вже є "підручники історії" про Польщу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін продовжить нападати на інші держави, якщо Україна не вистоїть. Для цього російський диктатор намагається "історично" обґрунтувати загарбницькі війни.

Про це український президент розповів у другій частині інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро, передає 24 Канал. Зеленський назвав можливу перемогу Путіна "провалом США як лідера світу".

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Путін "переписує" історію світу

За словами українського президента, Путін не може повністю контролювати потік інформації у своїй країні, тож "переписує" історію всього світу. Надалі ж амбіції диктатора зростатимуть.

Напевно, в нього вже є підручники історії, які розповідають, хто є справжнім власником території Польщі, Угорщини тощо. Тому він буде рухатися далі. Ось чому я вам сказав, будьте прагматичними. Треба зупинити Путіна, щоб не ризикувати…

– зазначив Зеленський.

Окрім того, він прокоментував одну з тез кремлівської пропаганди про те, що України та її народу нібито не існує. Президент зауважив, що десятки мільйонів українців у своїй державі та по всьому світу не дозволять агресорові змінити історію.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не зацікавлена в існуванні незалежної Польщі та України, а також звинуватив Москву у привласненні Київської Русі. "Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайшенвей (Владивосток – 24 Канал)", – сказав дипломат.