Напевно, у Путіна вже є "підручники історії" про Польщу, – Зеленський
- Зеленський заявив, що Путін не зупиниться на захопленні України та намагатиметься "історично" обґрунтувати загарбницькі війни.
- Український президент прокоментував пропагандистські тези Кремля про нібито неіснування України та її народу.
Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін продовжить нападати на інші держави, якщо Україна не вистоїть. Для цього російський диктатор намагається "історично" обґрунтувати загарбницькі війни.
Про це український президент розповів у другій частині інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро, передає 24 Канал. Зеленський назвав можливу перемогу Путіна "провалом США як лідера світу".
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Путін "переписує" історію світу
За словами українського президента, Путін не може повністю контролювати потік інформації у своїй країні, тож "переписує" історію всього світу. Надалі ж амбіції диктатора зростатимуть.
Напевно, в нього вже є підручники історії, які розповідають, хто є справжнім власником території Польщі, Угорщини тощо. Тому він буде рухатися далі. Ось чому я вам сказав, будьте прагматичними. Треба зупинити Путіна, щоб не ризикувати…
– зазначив Зеленський.
Окрім того, він прокоментував одну з тез кремлівської пропаганди про те, що України та її народу нібито не існує. Президент зауважив, що десятки мільйонів українців у своїй державі та по всьому світу не дозволять агресорові змінити історію.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не зацікавлена в існуванні незалежної Польщі та України, а також звинуватив Москву у привласненні Київської Русі. "Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайшенвей (Владивосток – 24 Канал)", – сказав дипломат.